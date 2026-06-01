Una aerolínea quiere enviar paquetes a la Luna en 2028: qué objetos de la Tierra deberían preservarse

Durante décadas, las aerolíneas compitieron por abrir nuevas rutas entre continentes. Ahora una compañía japonesa quiere ir mucho más lejos: hasta la Luna. Japan Airlines (JAL) anunció un proyecto que parece salido de una película de ciencia ficción y que ya está generando atención en todo el mundo. La empresa planea comenzar a enviar paquetes con objetos culturales, recuerdos y piezas simbólicas al satélite natural de la Tierra a partir de 2028.

La idea no es transportar turistas ni construir hoteles espaciales. El objetivo es crear una especie de cápsula del tiempo lunar capaz de conservar elementos representativos de la civilización humana durante generaciones.

Una caja fuerte de la humanidad… en la Luna

El proyecto fue bautizado como ARGO Trans-Lunar Heritage Project y busca preservar objetos culturales fuera de la Tierra. Según explicó Japan Airlines, empresas, instituciones e incluso particulares podrán enviar pequeños objetos dentro de contenedores especialmente diseñados para soportar las durísimas condiciones del entorno lunar.

La propuesta apunta a conservar elementos que representen la cultura, la historia y la identidad humana para que puedan ser descubiertos en el futuro.

Qué tipo de objetos podrían viajar

La compañía todavía no publicó una lista definitiva de artículos permitidos, pero explicó que el proyecto está pensado para transportar:

Objetos culturales.

Recuerdos simbólicos.

Artículos corporativos.

Productos representativos de distintas regiones.

Elementos con valor histórico o patrimonial.

La pregunta que ya comenzó a circular en redes sociales es inevitable: si pudieras enviar una sola cosa para representar a la humanidad en la Luna, ¿qué elegirías?

Cómo serán las cápsulas

Los objetos viajarán dentro de pequeños contenedores conocidos como Möbius Ark, diseñados para resistir radiación, cambios extremos de temperatura y otras condiciones propias de la superficie lunar.

Las cajas tendrán aproximadamente 20 centímetros de largo, 20 de ancho y 10 de alto. JAL comenzó esta semana la comercialización de estos espacios de carga, aunque todavía no reveló cuánto costará enviar un paquete a la Luna.

La empresa espacial detrás del proyecto

Aunque Japan Airlines impulsa la iniciativa, el viaje lunar estará a cargo de la compañía japonesa ispace, una de las empresas privadas que más apuesta por la exploración del satélite.

La misión está prevista para 2028 mediante un nuevo módulo de aterrizaje llamado Ultra. Sin embargo, existe un detalle importante: ispace todavía no logró completar con éxito un alunizaje.

La empresa perdió una misión en 2023 y volvió a fracasar en 2025 durante un intento de descenso con su módulo Resilience. Aun así, mantiene sus planes de regresar a la Luna durante los próximos años.

La Luna empieza a convertirse en un nuevo negocio

Lo más llamativo del proyecto es que muestra cómo está cambiando la carrera espacial.

Durante gran parte de la historia, las misiones lunares fueron exclusivas de gobiernos y agencias espaciales. Hoy aparecen cada vez más compañías privadas que buscan desarrollar servicios comerciales relacionados con el espacio.

La idea de transportar objetos culturales puede parecer extraña, pero forma parte de una tendencia más amplia: convertir la Luna en un destino para actividades científicas, tecnológicas, logísticas e incluso comerciales.

Una pregunta que ya genera debate

Más allá de la tecnología, el proyecto abrió una discusión mucho más humana. Si dentro de cientos o miles de años alguien encontrara una de esas cápsulas en la superficie lunar, ¿qué debería descubrir sobre nosotros? ¿Libros? ¿Música? ¿Fotografías? ¿Obras de arte? ¿Objetos cotidianos?

La iniciativa de Japan Airlines parte justamente de esa pregunta: qué vale la pena conservar de una civilización que produce cantidades enormes de información, pero que también enfrenta guerras, crisis climáticas y cambios tecnológicos acelerados.

Por ahora el proyecto sigue en fase de preparación. Pero, si todo sale como está previsto, en 2028 algunos de los primeros “paquetes” de la historia lunar podrían despegar rumbo a un destino que ninguna aerolínea había incluido antes en su mapa de rutas.

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