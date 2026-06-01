El legendario Mitsubishi Montero prepara su esperado regreso

Dentro de la nueva estrategia global de productos de Mitsubishi, la firma japonesa decidió recuperar uno de los modelos más reconocidos de su historia. El Montero está de regreso y ya tiene fecha para iniciar una nueva etapa.

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La marca presentó recientemente su hoja de ruta para los próximos años, un plan que contempla el lanzamiento de 13 vehículos entre 2026 y 2031.

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Entre todos ellos, uno de los proyectos más importantes será precisamente la nueva generación del Montero, un SUV que marcó época por sus capacidades fuera del asfalto.

Un regreso que muchos esperaban

La confirmación pone fin a años de especulaciones sobre el futuro del modelo. Mitsubishi anunció que el nuevo Montero, conocido como Pajero en algunos mercados, debutará a nivel mundial durante el otoño de 2026.

La noticia tiene especial relevancia para los seguidores de la marca en Estados Unidos. Allí, el último Montero dejó de venderse en 2006, mientras que otras regiones continuaron recibiendo nuevas generaciones hasta el final de su producción en 2021. Si finalmente llega al mercado norteamericano, significará el retorno de un nombre histórico tras dos décadas de ausencia.

Mitsubishi Montero Sport. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Apuntará a los grandes referentes del segmento

Mitsubishi adelantó que el futuro Montero ocupará el lugar de SUV insignia dentro de su catálogo. La intención es ofrecer un vehículo con auténticas capacidades todoterreno y construcción robusta, preparado para competir frente a modelos muy consolidados del segmento.

Entre sus posibles rivales aparecen nombres como el Toyota Land Cruiser, el Ford Bronco, el Jeep Wrangler y el Lexus GX.

La compañía también aseguró que el vehículo contará con una suspensión desarrollada específicamente para este proyecto, además de un habitáculo diferenciado y una puesta a punto enfocada en combinar confort y desempeño fuera de carretera.

Más que un modelo, una familia completa

Los planes de Mitsubishi van más allá de lanzar un único SUV. La idea es convertir al Montero en el centro de una línea de productos con identidad propia.

Según los adelantos conocidos hasta ahora, podrían aparecer al menos tres vehículos diferentes asociados a esta denominación. Entre ellos habría un todoterreno tradicional, un SUV familiar y una alternativa compacta con capacidades para la aventura.

Una historia ligada al Dakar

La trayectoria del Montero explica por qué su regreso genera tanta expectativa. Su historia comenzó en 1982, cuando Mitsubishi presentó un vehículo que combinaba tracción integral con niveles de comodidad poco habituales para la época.

Esa fórmula resultó un éxito tanto en las calles como en la competición. El modelo acumuló numerosas victorias internacionales y construyó una reputación legendaria en pruebas extremas como el Rally Dakar.

El Mitsubishi Montero. Cortesía: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

A lo largo de sus distintas generaciones, el Montero logró superar los 3,250,000 vehículos vendidos en más de 170 países y regiones, consolidándose como uno de los productos más exitosos y reconocibles de Mitsubishi.

Una nueva etapa para Mitsubishi

El regreso del Montero forma parte de una transformación más amplia dentro de la compañía japonesa. Su estrategia contempla una fuerte renovación de la gama con SUV, camionetas pickup, vehículos familiares y modelos electrificados.

De los 13 lanzamientos previstos hasta comienzos de la próxima década, cinco serán híbridos y otros cinco totalmente eléctricos.

Todo indica que Mitsubishi concentrará sus recursos en vehículos utilitarios y de aventura, dejando en segundo plano los rumores sobre el posible regreso de deportivos emblemáticos como el Eclipse.

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