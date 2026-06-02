Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento contra presunto acosador

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter ejerció su derecho ante los tribunales y obtuvo una orden de alejamiento temporal contra un hombre al que acusa de haber vigilado e intentado ingresar a su casa durante semanas.

Según los documentos presentados ante las autoridades, el individuo identificado como William Applegate protagonizó un alarmante incidente que puso en riesgo la seguridad de la intérprete de “Espresso”.

Y es que el pasado 23 de mayo, el acusado logró evadir la seguridad de la residencia en Los Ángeles la famosa e intentó entrar por la fuerza; esto tras varias semanas de vigilancia en el vecindario.

“Se abrió paso a la fuerza hacia mi residencia y se dirigió directamente a la puerta principal. Una vez allí, Applegate agarró la manilla de la puerta y la empujó con fuerza, intentando entrar en mi casa sin invitación, permiso ni consentimiento alguno“, describió Sabrina Carpenter en la solicitud presentada ante el tribunal y citada por Los Angeles Times.

De acuerdo con reportes de TMZ, tras el incidente el hombre fue interceptado por la seguridad del lugar. Sin embargo, este se negó a retirarse e incluso, aseguró conocer a Carpenter. Esto desencadenó su detención por elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), pero más tarde recuperó su libertad.

El hecho quedó registrado a través de una cámara de vigilancia que fue presentada como evidencia junto a la solicitud de alejamiento: “Me queda claro que su actuación fue deliberada, calculada y agresiva, lo cual es profundamente alarmante”, añadió la artista.

Tras la entrega de testimonios del equipo de protección de Carpenter y de un detective de la policía, aunado a la evidencia fotográfica mencionada anteriormente, las autoridades le concedieron una orden de alejamiento temporal contra Applegate, de 31 años.

Con este veredicto, el acusado deberá mantenerse a una distancia mínima de 90 metros de Sabrina Carpenter, su casa, su coche, su lugar de trabajo y los otros residentes de su casa, incluyendo a su hermana Sarah, y el novio de esta, el guitarrista George Smith.

“Es una de las violaciones de la seguridad personal y la privacidad más perturbadoras que jamás haya experimentado”, lamentó la artista principal del Festival de Coachella 2026.

Applegate tiene previsto comparecer ante el tribunal el próximo 18 de junio acusado del delito menor allanamiento de morada. Será en esta audiencia se determinará si se debe extender la orden de alejamiento temporal a una orden permanente.

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