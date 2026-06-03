Javier Tebas promueve la posibilidad de llevar el fútbol español a México

El fútbol español es uno de los de mayor nivel en el continente europeo. Los clubes de LaLiga son muy seguidos en muchas partes del mundo. Javier Tebas, presidente de LaLiga, espera poder realizar partidos en México entre clubes españoles.

Javier Tebas reconoció el alcance que tiene su torneo. El propio dirigente asegura que México es uno de los países que consume habitualmente el fútbol español. Es por esto que quiere llevar su producto al país norteamericano.

“Claro. Intentaremos traer equipos españoles aquí a jugar en la temporada y más teniendo equipos españoles con comunitario mexicano”, dijo Tebas en unas declaraciones recopiladas por Récord.

?? Javier Tebas habló sobre la posibilidad de que se haga un juego de La Liga en México



Hugo Sánchez estuvo presente en la conferencia pic.twitter.com/fHCBaPtxMe — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 3, 2026

Aunque un partido de liga luce complejo por los obstáculos externos, Javier Tebas no descarta la realización de giras por el territorio mexicano. Clubes españoles que buscarán preparar la temporada en México.

“Como el Sporting, me gustaría muchísimo poder hacer con ellos alguna gira por México (…) Es verdad que toda la saturación del calendario cuesta mucho las temporadas o las giras, mejor dicho”, agregó.

La lucha con la FIFA

Javier Tebas ha sido uno de los grandes precursores que intenta expandir el rango de acción del fútbol español. El dirigente ya ha podido llevar la Supercopa y partidos amistosos del Clásico fuera de España. Su gran reto son los duelos de LaLiga.

“Un partido de liga, bueno, estamos peleando con el tema de Miami, pero desde luego lo estamos intentando (…) Estamos hablando con la FIFA para sacar partidos oficiales en Liga porque en la Supercopa se están sacando”, explicó.

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El partido entre Villarreal y Barcelona planeado a disputarse en Miami, ha quedado cancelado, según informó La Liga. pic.twitter.com/zW06gsoUns — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 21, 2025

No está de más recordar que Javier Tebas ha intentado constantemente llevar un partido de LaLiga fuera del territorio español. En 2019 lo intentó con el Barcelona vs. Girona en enero; en diciembre de 2024 quiso llevar el Barcelona vs. Atlético a Miami y en diciembre de 2025 volvió a promover el duelo entre Villarreal vs. Barcelona en el Hard Rock Stadium. En ninguno de estos casos consiguió el permiso de la federación española.

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