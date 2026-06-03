Joven de 17 años fue asesinado mientras protegía a su novia en Washington; dos sospechosos fueron detenidos

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce anunció la detención de dos sospechosos vinculados al asesinato de Braylon Daniel Diaz, un joven de 17 años que murió tras ser víctima de un presunto robo a mano armada en Parkland, Washington.

Los arrestados son una mujer de 26 años y un hombre de 25 años, cuyos nombres no han sido divulgados porque aún no han sido formalmente acusados ante un tribunal, reseñó Fox 13.

Según las autoridades, ambos permanecen bajo custodia mientras continúa la investigación.

El crimen ocurrió cuando acompañaba a su novia

De acuerdo con la reconstrucción policial, Braylon caminaba junto a su novia durante la noche del 24 de mayo cuando una persona desde un vehículo le pidió que se acercara.

Los investigadores creen que, una vez junto al automóvil, los sospechosos lo despojaron de sus joyas antes de dispararle.

Tras el ataque, los ocupantes del vehículo huyeron del lugar y dejaron al adolescente gravemente herido.

La muerte del joven ha causado profunda conmoción entre familiares y amigos.

Su novia, Katelyn Zuniga, recordó que Braylon intentó protegerla durante los momentos previos al ataque.

“Me protegió en sus últimos segundos. Siempre fue un protector. Siempre se preocupaba por mí y cuidaba de quienes estaban a su alrededor”, declaró a medios locales.

Familiares del adolescente coinciden en que su reacción estuvo motivada por el deseo de proteger a su novia.

Su familia asegura que no era una persona conflictiva

Chelsea Diaz, madrastra de la víctima, afirmó que Braylon evitaba los conflictos y que probablemente se acercó al vehículo únicamente para garantizar la seguridad de la joven que lo acompañaba.

“Nunca habría confrontado a nadie. La única razón por la que se acercaría a ese automóvil sería para proteger a su novia”, señaló.

Los seres queridos del adolescente también impulsaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y solicitaron a cualquier persona con información que colabore con las autoridades.

Uno de los avances clave en el caso ocurrió el 27 de mayo, cuando las autoridades localizaron el automóvil que presuntamente fue utilizado durante el crimen.

Se trata de un sedán rojo que los investigadores consideran una pieza importante de la evidencia.

Posteriormente, la policía comenzó a rastrear a las personas que habrían estado a bordo del vehículo la noche del homicidio.

Los arrestos ocurrieron en distintos condados

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce, la sospechosa fue detenida por agentes del Departamento de Policía de Tulalip en una tienda Walmart.

Las autoridades indicaron que la mujer viajaba con el otro sospechoso al momento del asesinato.

Por su parte, el hombre fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Snohomish debido a órdenes de captura por delitos graves no relacionados con este caso.

Ambos fueron trasladados posteriormente a la cárcel del Condado de Pierce.

La investigación permanece abierta y los detectives continúan recopilando pruebas y testimonios.

La portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce, Carly Cappetto, confirmó que existen otras personas de interés cuya posible participación aún está siendo analizada.

Por ahora, los investigadores trabajan para esclarecer completamente los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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