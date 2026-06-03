Matías Almeyda pone a la Liga MX entre las mejores del mundo tras su etapa en Sevilla

El regreso de Matías Almeyda al fútbol mexicano comenzó con un mensaje claro. Durante su presentación como nuevo entrenador de Monterrey, el estratega argentino defendió el nivel de la Liga MX y aseguró que, pese a las críticas que suele recibir, se encuentra entre las competiciones más exigentes del planeta.

El técnico, campeón de la Liga MX con Chivas y ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf, regresa al país con la misión de devolver a Rayados al protagonismo y construir un proyecto capaz de competir por títulos en el corto plazo.

Almeyda asegura que la Liga MX es una de las mejores del mundo

Durante su primera comparecencia ante los medios como entrenador de Monterrey, Almeyda destacó la competitividad del campeonato mexicano y explicó que una de las principales razones de su regreso fue precisamente el nivel que ofrece la liga.

“Para mí, el fútbol mexicano significa mucho, quería regresar luego de dar vueltas por el mundo porque aquí tienen una liga que muchos minimizan, pero para mí, es una de las mejores que hay. Es un campeonato altamente competitivo, por eso decidí volver para intentar ganar nuevamente”, aseguró el técnico en su presentación.

Las declaraciones del argentino llegan en un momento en el que la Liga MX continúa buscando consolidar su presencia internacional y elevar su prestigio dentro del continente.

El entrenador confía plenamente en el talento del futbolista mexicano

Uno de los aspectos que más destacó el nuevo estratega de Rayados fue la calidad técnica de los jugadores mexicanos, una característica que considera fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto exitoso.

Almeyda recordó que desde su primera etapa en México encontró futbolistas con grandes condiciones y aseguró que buscará potenciar ese talento dentro de su plantilla.

“Sigo la liga mexicana, me gusta el jugador mexicano, me gusta la técnica que tiene y estoy seguro que voy a sacar jugadores acá para que muestren que tienen la calidad y las ganas de triunfar. Es lo mismo que he pensado desde la primera vez que dirigí en este país”, explicó.

Monterrey inicia una nueva etapa bajo el mando de Almeyda

Tras experiencias en clubes como AEK Atenas y Sevilla, el entrenador argentino afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera reciente: reconstruir a un equipo que viene de una campaña decepcionante.

En el Clausura 2026, Monterrey no logró clasificar a la fase final por el campeonato, un resultado que incrementó la presión sobre la institución y aceleró cambios en la estructura deportiva.

Pese a ello, Almeyda dejó claro que no cree en soluciones inmediatas y que el éxito será consecuencia de un proceso sólido.

“Me gustan los desafíos y no soy de poner excusas. Prometer no está dentro de mi manera de ser, por eso digo que antes debo construir los cimientos. Monterrey es un castillo en el fútbol mexicano que ha tenidos momentos brillantes y que últimamente no se le han dado los resultados, está en reconstrucción y eso llevará tiempo, tiempo que intentaremos sea corto para ganar rápido, pero la magia no existe”, puntualizó.

El objetivo es devolver a Rayados a los primeros planos

La exigencia en Monterrey es una de las más altas del fútbol mexicano y Almeyda es consciente de ello. Sin embargo, reiteró que el camino hacia los títulos dependerá del trabajo colectivo y de la consolidación de un proyecto deportivo estable.

“Los títulos van a venir porque creo en los procesos y en el trabajo. Aquí hay un proyecto que se va a armar de a poco, está en nosotros volver a hacer a Monterrey un equipo ganador con el que nuestra afición se sienta orgullosa, pero no soy un mago. Soy un entrenador que cree en el trabajo en equipo”, reiteró el entrenador.

Dennis te Kloese respalda el nuevo proyecto de Monterrey

La presentación también contó con la participación de Dennis te Kloese, nuevo presidente deportivo de Rayados, quien expresó su confianza en el proyecto encabezado por Almeyda y destacó la ambición de la institución para volver a competir por campeonatos.

“Estoy ilusionado de regresar a México, estoy feliz de que me invitaran a construir este nuevo proyecto. Doy la bienvenida a Matías Almeyda. Hay una gran exigencia y la vamos a cumplir”, dijo el directivo.

Con la llegada de Matías Almeyda, Monterrey inicia una nueva etapa marcada por la reconstrucción deportiva, la confianza en el talento mexicano y la ambición de regresar a la élite de la Liga MX.

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