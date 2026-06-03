Roland Garros: Rusa con dos triunfos sorprende y elimina a la favorita Aryna Sabalenka

La edición más impredecible de Roland Garros sumó otro capítulo inesperado. La rusa Diana Shnaider protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y finalista de la pasada edición, por 3-6, 7-5 y 6-0 para avanzar a las semifinales.

La zurda rusa alcanzó por primera vez la antesala de una final de Grand Slam y confirmó su crecimiento en la élite del tenis femenino. Hasta esta temporada, Shnaider apenas había ganado dos partidos en toda su trayectoria en Roland Garros.

En semifinales se enfrentará a la polaca Maja Chwalinska, número 114 del mundo, quien continúa firmando una de las grandes revelaciones del torneo tras superar a la rusa Anna Kalinskaya por 7-6(3) y 6-3.

Sabalenka sufrió un inesperado colapso en París

Cuando parecía tener el encuentro completamente controlado, Aryna Sabalenka vio escapar una victoria que parecía asegurada. La bielorrusa ganó el primer set y llegó a colocarse 5-3 en la segunda manga con su servicio, a un paso de sellar su pase a semifinales.

Sin embargo, el partido cambió radicalmente. Shnaider elevó la agresividad de su juego, comenzó a tomar más riesgos desde el fondo de la pista y aprovechó las dudas crecientes de la número 1 del mundo.

La confianza pasó al lado de la rusa, mientras Sabalenka perdió solidez y acumuló errores que terminaron por condenarla. El desenlace fue contundente: un 6-0 en el tercer set que dejó sin reacción a la principal favorita al título.

Aryna Sabalenka takes the opening set against Diana Shnaider despite the challenging conditions at Roland-Garros ? pic.twitter.com/kTLDi2RXLi — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2026

Diana Shnaider mantiene viva la ola de sorpresas en Roland Garros

La eliminación de Aryna Sabalenka se suma a una lista de resultados inesperados que han marcado esta edición de Roland Garros. Antes de su caída ya habían quedado fuera la campeona defensora Coco Gauff, la kazaja Elena Rybakina y la polaca Iga Swiatek, una de las grandes dominadoras recientes del torneo parisino.

Sabalenka también se quedó a las puertas de alcanzar su victoria número 400 en el circuito profesional y de disputar su sexta semifinal consecutiva de Grand Slam.

Tras la eliminación de la líder del ranking, la rusa Mirra Andreeva, octava cabeza de serie con apenas 19 años, aparece como la jugadora mejor posicionada entre las tenistas que siguen en competencia. Su próxima rival será la ucraniana Marta Kostyuk.

Highlights from the quarter-final between Diana Shnaider and Aryna Sabalenka ?#RolandGarros pic.twitter.com/MIqaVLckhi — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026

Maja Chwalinska continúa su camino de ensueño

La próxima rival de Shnaider también está protagonizando una campaña memorable. Maja Chwalinska, procedente de la fase previa, se convirtió en apenas la sexta jugadora que alcanza unas semifinales de Grand Slam tras superar la clasificación.

La polaca buscará mantener su sorprendente recorrido cuando se enfrente a Shnaider en un atractivo duelo entre zurdas por un lugar en la final de Roland Garros.

Sabalenka admite su frustración tras la derrota

Tras su eliminación en cuartos de final, Aryna Sabalenka reconoció que atravesó un bloqueo mental durante el encuentro y aseguró que no logró encontrar respuestas para cambiar el rumbo del partido.

“No sé si alguna vez había perdido diez juegos seguidos, pero en el plano mental he desconectado completamente, he caído en un agujero y no he sabido salir”, dijo Sabalenka que señaló que “hay momentos en los que se reflexiona demasiado y no se toman las buenas decisiones”.

La bielorrusa reconoció además que deberá analizar por qué sigue teniendo más dificultades para rendir sobre arcilla y césped, las dos superficies donde aún no ha logrado conquistar un título de Grand Slam.

“Tengo que buscar una solución a eso, porque ya estoy harta de perder. Hoy no he podido jugar mi mejor tenis porque no he controlado mis emociones”, señaló.

“Al final, lo que no te mata te hace más fuerte”, agregó la tenista, que dejó escapar una oportunidad inmejorable de acercarse a su primer título en Roland Garros.

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