“Euphoria” cerró su última temporada con cifras sobresalientes de audiencia

La aclamada serie de HBO “Euphoria” cerró su última temporada con un rotundo éxito de audiencia. El episodio final, titulado “In God We Trust”, emitido el domingo por la noche, alcanzó los 8,7 millones de espectadores en HBO y HBO Max durante sus primeros tres días, lo que supone un ligero pero significativo aumento respecto al estreno de esta misma temporada.

Aunque Warner Bros. Discovery no ha desglosado las cifras semana a semana, la compañía confirmó, de acuerdo a lo citado por Variety, que el primer episodio de la tercera temporada logró 8,5 millones de espectadores en tres días, un incremento del 44 % en comparación con el estreno de la segunda temporada, ocurrido el 22 de enero.

De esta manera, el episodio final superó en un 2 % la audiencia del estreno de la temporada, consolidando el interés sostenido por la serie.

En cifras globales, los episodios de la tercera temporada de “Euphoria” acumulan un promedio de 25 millones de espectadores hasta la fecha, lo que representa un aumento del 17 % frente al promedio de la segunda temporada en el mismo período.

HBO mide la audiencia de una serie durante los 90 días posteriores a su estreno, por lo que esta cifra seguirá creciendo durante aproximadamente seis semanas más.

“Euphoria” se convirtió en un fenómeno

Creada, dirigida y producida por Sam Levinson, “Euphoria” sigue siendo un fenómeno cultural. La tercera temporada retomó la historia años después de la graduación de sus protagonistas, un salto temporal que mantuvo el interés del público. El elenco principal incluye a Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Alexa Demie y Hunter Schafer, entre otros.

Con estos números, la serie se despide como uno de los grandes éxitos dramáticos de HBO en 2026, reafirmando su capacidad para conectar con audiencias globales más allá de su polémica representación de la adolescencia y la adultez joven.

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