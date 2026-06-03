¿Cómo fue el último día de rodaje de Euphoria para Zendaya?

El rodaje de la tercera y última temporada de “Euphoria” llegó a su fin, marcando el cierre de una era para la televisión y, muy especialmente, para su protagonista, Zendaya.

Tras siete años ligada al complejo papel de Rue Bennett, la actriz de 29 años se despidió del equipo en una última jornada cargada de emociones, discursos de agradecimiento y una inesperada celebración que transformó el set de grabación.

El último día de rodaje comenzó con un ambiente de profunda nostalgia. Frente al equipo técnico y sus compañeros de reparto, muchos de los cuales la acompañan desde el estreno de la serie de HBO en 2019, Zendaya dedicó un sentido mensaje a sus compañeros.

“Muchos de ustedes han estado aquí desde el principio y me han visto crecer. Ha sido un placer y un honor. Muchas gracias”, expresó la actriz ante un pastel de celebración de cuatro pisos.

Posteriormente, compartió un brindis con sidra de manzana junto a su compañera Hunter Schafer (Jules), quien la describió en el material especial de la cadena como un “alma gemela” para toda la vida.

Sin embargo, el tono nostálgico dio un giro radical al grito de “¡corte!” por última vez. Según relató el actor James Landry Hébert, la producción sorprendió a todos transformando la locación rural en una discoteca improvisada.

“De repente estábamos en la granja y comenzaron a encenderse las luces de discoteca, empezó a sonar la música… Todo el mundo estaba llorando, sacaron champán. Fue una gran liberación para todos”, detalló.

Con el final de esta entrega, que sitúa la trama cinco años después de la segunda temporada, se cierra un fenómeno cultural que catapultó las carreras de sus protagonistas.

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