La biblioteca presidencial de Barack Obama reporta cupo lleno para el día de su inauguración

Después de cinco años de haber comenzado a construirse la biblioteca y museo presidencial de Obama está a unos días de ser inaugurada proyectando un lleno garantizado debido a que se optó por permitirles a las personas ingresar de manera gratuita.

El complejo edificado en el histórico barrio de Jackson Park en el South Side de Chicago sufrió varios retrasos y significó más de $850 millones de dólares de inversión.

El proyecto incluye un museo, oficinas de la Fundación Obama, una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago y un parque infantil.

Se espera que el recinto llegue a ser visitado hasta por un millón de personas al año.

Mediante un comunicado se indica que las festividades de inauguración tendrán lugar del 19 al 21 de junio y durante esos días se ofrece el acceso de manera gratuita.

“Estos primeros días son un anticipo de cómo el campus estará activo durante todo el año para inspirarnos, empoderarnos y conectarnos a todos para generar un cambio. El campus es gratuito y está abierto al público, y queremos que estés allí para darle vida”, indica parte de la misiva.

La biblioteca dedicada al legado de la etapa presidencial de Barack Obama será la más costosa en la historia estadounidense. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

Cabe señalar que la única zona con acceso restringido será el museo, pues sus localidades se agotaron desde hace varias semanas.

Y para evitar que se incurra en desorden se harán válidas sólo las entradas con hora de acceso preestablecido.

El costo de acceso al museo totalmente digital de su tipo será de $30 dólares para personas mayores de 12 años; pero con una tarifa de $26 dólares para residentes de Illinois.

“La respuesta a la fiesta oficial para ver la Gran Ceremonia de Inauguración en el cercano Midway Plaisance ha sido increíble, y ya no se aceptan solicitudes de entradas para el evento comunitario presencial.

Aún puedes ser parte de este momento histórico desde cualquier lugar del mundo. ¡Transmitiremos la ceremonia completa en vivo el jueves 18 de junio para que puedas sintonizarla desde donde quieras!”, señalan las autoridades a cargo del Centro Presidencial Obama.

Cabe señalar que el costo de este proyecto estuvo cerca de duplicar los casi $500 millones de dólares detrás de la construcción de la biblioteca en honor al expresidente George W. Bush.

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