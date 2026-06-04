Niña de 5 años muere tras sufrir una caída en un área de juegos en Connecticut

Olivia Videtto, una niña de cinco años de Connecticut, murió luego de sufrir una grave lesión en la cabeza tras una caída en un área de juegos ubicada en su vivienda familiar. Las autoridades informaron que no existen indicios de actividad criminal y que la investigación continúa a la espera de los resultados de la autopsia.

La tragedia se registró el domingo por la tarde en la localidad de Harwinton, en el estado de Connecticut. De acuerdo con la Policía Estatal, Olivia Videtto se encontraba utilizando una estructura de juegos en la propiedad de su familia cuando sufrió una caída y se golpeó la cabeza.

Los servicios de emergencia acudieron a la residencia ubicada en Laurel Road poco después de las 2:00 de la tarde. Debido a la gravedad de las lesiones, la menor fue trasladada en helicóptero a un centro médico, donde posteriormente falleció.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, “no se ha encontrado nada criminal” relacionado con el incidente. El cuerpo de la niña fue remitido a la oficina del médico forense para determinar oficialmente la causa de la muerte.

Una comunidad conmocionada por la pérdida

La muerte de Olivia ha generado una profunda conmoción en Harwinton, una comunidad donde la menor era ampliamente conocida y apreciada.

El primer selectman de la localidad, Michael R. Criss, expresó sus condolencias a la familia y destacó el impacto emocional que la tragedia ha tenido entre vecinos y allegados.

“No existen palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que siente nuestra comunidad”, señaló en un comunicado.

Por su parte, el senador estatal Paul Honig también lamentó el fallecimiento de la niña.

“Las palabras son insuficientes para describir la magnitud de esta pérdida. Olivia formaba parte de nuestra comunidad y su ausencia deja una huella en todo Harwinton”, afirmó.

Según explicó el superintendente escolar Fran Thompson, Olivia era una estudiante destacada y muy apreciada dentro de la comunidad educativa.

La menor había cursado tres años en la Harwinton Consolidated School, donde asistió tanto al preescolar como al jardín de infancia.

Thompson la describió como una niña alegre, entusiasta y con un profundo interés por aprender. “Todos la querían. Era una verdadera alegría y representaba el espíritu de la escuela y de la Región 10”, declaró.

Olivia también participaba en el programa PawPals, una iniciativa estudiantil enfocada en actividades de servicio comunitario.

Aunque las autoridades no sospechan de ninguna conducta delictiva, la Policía Estatal de Connecticut mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del accidente.

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