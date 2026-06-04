Toyota GR86 2027 mejora su desempeño y precisión al volante

No todos los deportivos necesitan cifras descomunales para emocionar. Toyota lo sabe bien y por eso decidió concentrarse en los detalles para evolucionar al GR86 2027, un modelo que ha ganado seguidores gracias a su equilibrio, ligereza y comportamiento en carretera.

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La marca japonesa aprovechó la experiencia de su división deportiva Gazoo Racing para introducir una serie de mejoras enfocadas en fortalecer la conexión entre el conductor y el vehículo. El resultado es un coupé que busca sentirse más preciso y comunicativo sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los favoritos entre los entusiastas.

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La presentación oficial tuvo lugar durante FuelFest, celebrado en California, donde Toyota mostró las novedades de una de las piezas más importantes de su catálogo deportivo.

Ajustes que se sienten al volante

Gran parte del trabajo realizado por los ingenieros estuvo enfocado en perfeccionar la respuesta del vehículo. Uno de los cambios más relevantes aparece en la calibración del acelerador, que ahora ofrece una entrega de potencia más progresiva y natural.

También se revisó el funcionamiento de la transmisión para mejorar las sensaciones durante las reducciones de marcha, especialmente entre cuarta y quinta velocidad. La intención es que el conductor perciba una interacción más directa y precisa cada vez que cambia de marcha.

Otro de los puntos fuertes sigue siendo su bajo peso. Gracias al uso de aluminio en componentes como el capó, el techo y los guardabarros delanteros, el GR86 mantiene una masa contenida que favorece la agilidad en curvas y la estabilidad general.

Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Un motor que apuesta por el equilibrio

Bajo el capó permanece el motor bóxer atmosférico de 2.4 litros, capaz de desarrollar 228 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque. Más allá de las cifras, el enfoque del modelo continúa siendo ofrecer una experiencia de conducción equilibrada y divertida.

Según Toyota, el GR86 2027 acelera de 0 a 60 mph en 6.1 segundos con transmisión manual, mientras que la versión automática completa la misma tarea en 6.6 segundos.

Para quienes buscan un comportamiento todavía más deportivo, seguirá disponible el Performance Package. Este paquete añade frenos Brembo, amortiguadores SACHS de alto rendimiento y mejoras destinadas a incrementar la estabilidad y el control cuando se exige el máximo al vehículo.

Más del Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Más tecnología y una imagen renovada

La actualización también alcanza los sistemas de seguridad. Toyota amplió la capacidad de detección de las cámaras utilizadas por las ayudas a la conducción e incorporó una nueva cámara monocular que mejora la identificación de vehículos y objetos en intersecciones.

De serie, el deportivo incluye frenado precolisión, control de crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, luces altas automáticas y siete airbags.

Llega el Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En el apartado visual aparece el nuevo color Thunder, una tonalidad gris desarrollada para resaltar las formas musculosas de la carrocería. El interior también recibe novedades, incluyendo la combinación Cockpit Red, que mezcla detalles en rojo con superficies inspiradas en el mundo de la competición.

Toyota aún no ha confirmado los precios oficiales para Estados Unidos, aunque diversas estimaciones apuntan a que la gama podría arrancar cerca de los $33,000 dólares y alcanzar aproximadamente los $36,000 dólares en las versiones más equipadas.

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