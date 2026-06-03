El Bugatti W16 Mistral más exclusivo rinde homenaje a “El Principito”

Una luna, un príncipe y un viaje de regreso a la Tierra. Esos elementos, más cercanos a una novela que a un departamento de ingeniería, fueron el punto de partida para una de las creaciones más sorprendentes que han salido de los talleres de Bugatti.

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La marca francesa presentó el W16 Mistral “Le Retour du Jeune Prince”, una pieza única desarrollada por su división Sur Mesure. El proyecto nació a partir de la visión de un coleccionista que quería algo más que un automóvil exclusivo. Buscaba una creación capaz de contar una historia.

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La inspiración surgió de “El regreso del joven príncipe”, una obra contemporánea inspirada en el universo creado por Antoine de Saint-Exupéry. A partir de esa narrativa, diseñadores y artesanos comenzaron a traducir emociones, personajes y escenarios en formas, colores y detalles que hoy dan vida a este singular roadster.

La luna como elemento central

El concepto visual gira alrededor del viaje del joven príncipe desde la luna hacia nuestro planeta. Por esa razón, la carrocería exhibe una combinación de tonos cobre, bronce y matices tierra que evocan los reflejos de la luz lunar sobre diferentes paisajes.

El acabado cambia constantemente según la iluminación. Bajo la luz del día aparecen reflejos cálidos y brillantes, mientras que al caer la noche las superficies adquieren una apariencia más profunda y envolvente.

La emblemática parrilla de herradura también recibió modificaciones específicas para integrarse mejor en la narrativa visual del vehículo. Todo fue pensado para transmitir movimiento y continuidad.

Detalles que cuentan una historia

La parte trasera es probablemente la zona más llamativa del automóvil. Sobre sus superficies se distribuyen estrellas plateadas aplicadas a mano mediante un complejo trabajo artesanal que requirió incontables horas de dedicación.

La sorpresa aparece cuando se despliega el aerofreno. Allí queda al descubierto una ilustración inspirada en el encuentro entre el príncipe y el zorro, una de las escenas más recordadas de la historia original.

Lejos de ser un simple elemento decorativo, este detalle convierte al automóvil en una especie de relato tridimensional que revela nuevos capítulos a medida que se explora.

Interior del Bugatti W16 Mistral “El regreso del joven príncipe”. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

Un habitáculo lleno de simbolismo

La temática continúa en el interior. Los revestimientos combinan tonalidades exclusivas y múltiples referencias al universo celestial que inspiró el proyecto.

Las puertas muestran una representación de la luna elaborada mediante bordados de alta precisión, acompañada por constelaciones realizadas a mano. Los reposacabezas y otros elementos decorativos siguen la misma línea conceptual.

Uno de los detalles más especiales se encuentra en la palanca de cambios. En su interior descansa una pequeña rosa de plata creada a partir del escaneo tridimensional de una flor real. La pieza representa uno de los símbolos más importantes asociados al mundo de “El Principito” y aporta una conexión emocional única al vehículo.

Bugatti W16 Mistral “El regreso del joven príncipe”. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

El adiós definitivo al motor W16

Más allá de su diseño, este ejemplar tiene un valor histórico para la marca. El W16 Mistral es el modelo encargado de despedir al legendario motor W16, una mecánica que definió la identidad de Bugatti durante dos décadas.

Por sí solo, eso ya convierte a cada unidad en una pieza de colección. Sin embargo, “Le Retour du Jeune Prince” va un paso más allá.

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