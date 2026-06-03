Increíble, pero cierto: un Lamborghini usado cuesta más que un Cadillac nuevo

Pagar más de $200 mil dólares por un vehículo usado puede parecer una contradicción. Sin embargo, cuando el emblema de Lamborghini entra en escena, las reglas tradicionales de depreciación dejan de aplicarse.

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Eso está ocurriendo con el Lamborghini Urus. El SUV italiano sigue siendo uno de los modelos más codiciados del mercado de segunda mano y sus valores actuales han llegado al punto de rivalizar e incluso superar a vehículos completamente nuevos y equipados hasta los dientes.

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La comparación más llamativa tiene como protagonista al Cadillac Escalade-V, uno de los SUV más potentes y lujosos que se venden actualmente en Estados Unidos.

El fenómeno del Urus

Los datos más recientes del mercado muestran que el precio promedio de un Lamborghini Urus usado ronda los $233,253 dólares. Algunas unidades incluso alcanzan valores cercanos a los $241,513 dólares, una cifra que sorprende considerando que se trata de vehículos que ya han pasado por manos de otros propietarios.

Además, la demanda sigue siendo fuerte. En los últimos 30 días, el valor promedio del modelo registró un aumento cercano al 4%, una señal de que los compradores continúan viendo al Urus como un producto altamente deseado.

La explicación va más allá de las prestaciones. Lamborghini vende exclusividad, imagen y un nivel de prestigio que pocas marcas pueden igualar. Para muchos clientes, poseer un Urus significa acceder a un club muy selecto.

Cadillac apuesta por otra fórmula

Mientras tanto, el Cadillac Escalade-V 2026 parte desde aproximadamente $168 mil dólares. Bajo el capó esconde un poderoso motor V8 sobrealimentado de 6.2 litros que le permite ofrecer prestaciones sorprendentes para un SUV de su tamaño.

Su propuesta, sin embargo, es muy distinta. El Escalade-V prioriza el confort, la tecnología y el espacio para toda la familia. También ofrece tres filas de asientos y una experiencia de conducción enfocada en el lujo cotidiano.

Se trata de un vehículo pensado para quienes buscan rendimiento sin renunciar a la practicidad.

Exclusividad contra racionalidad

Lo interesante de esta comparación es que demuestra cómo funciona el mercado de lujo extremo. Mientras algunos modelos pierden valor apenas salen del concesionario, otros logran mantener cotizaciones extraordinariamente altas gracias a su escasez y atractivo aspiracional.

Por esa razón, un Urus con varios años de uso todavía puede competir económicamente con un SUV nuevo de alta gama.

Para un comprador, la elección no necesariamente pasa por el dinero. La verdadera diferencia está en lo que cada vehículo representa. El Lamborghini ofrece una imagen exclusiva difícil de replicar, mientras que el Cadillac entrega una combinación más equilibrada de potencia, comodidad y garantía de fábrica.

Una decisión que va más allá del precio

Quienes analizan una compra en este segmento también deben considerar factores como mantenimiento, costos de reparación y valor de reventa.

En el caso del Urus, el historial de servicio y el estado general son aspectos fundamentales. En el Escalade-V, la ventaja está en estrenar vehículo y contar con el respaldo de la garantía oficial.

Al final, la decisión depende menos de la hoja de especificaciones y más de las prioridades del comprador. Algunos buscarán la exclusividad que acompaña a Lamborghini. Otros preferirán el espacio, la tecnología y la tranquilidad que ofrece un Cadillac nuevo.

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