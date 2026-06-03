Otra vez el airbag: ahora le tocó a Honda y Acura hacer miles de retiros

No se trata de un problema menor. Honda confirmó una nueva ampliación de una campaña de revisión que ahora alcanza a más de 100,000 vehículos de las marcas Honda y Acura en Estados Unidos, debido a un defecto que podría alterar el funcionamiento de los airbags del pasajero.

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La situación involucra a varios de los modelos más populares de la compañía y abarca unidades fabricadas entre 2016 y 2026.

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Aunque hasta ahora no se han reportado heridos ni accidentes relacionados con esta falla, la marca ya acumula cientos de reclamaciones vinculadas al problema.

Un sensor clave en el centro del problema

La falla está relacionada con el sensor de peso instalado en el asiento delantero del pasajero. Este componente tiene la tarea de identificar quién ocupa el asiento para determinar si las bolsas de aire deben activarse en caso de choque.

Su función resulta especialmente importante cuando viajan niños pequeños o bebés en sistemas de retención infantil. En esas circunstancias, el sistema debe impedir el despliegue del airbag para evitar posibles lesiones.

Honda Civic 2025, el más buscado. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Según la información presentada ante las autoridades de seguridad vial, Honda detectó que uno de los componentes electrónicos del sensor puede agrietarse con el paso del tiempo. Si eso ocurre, la humedad podría ingresar al sistema y provocar un cortocircuito.

Riesgo de activación incorrecta

El principal peligro es que los airbags frontales y de rodilla del pasajero podrían desplegarse cuando no deberían hacerlo.

Los especialistas señalan que una activación indebida puede representar un riesgo para ocupantes de baja estatura o niños que viajen en el asiento delantero bajo determinadas circunstancias.

Honda ya había iniciado una llamada a revisión relacionada con este defecto en enero de 2024. Sin embargo, investigaciones posteriores llevaron a la compañía a concluir que el número de vehículos afectados era mucho mayor de lo calculado inicialmente.

Honda Civic 2025 causa sensación. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

¿Por qué creció la cantidad de unidades involucradas?

La marca explicó que la ampliación del retiro se produjo tras detectar errores en la identificación de los vehículos equipados con los sensores defectuosos.

Entre los problemas detectados figuran cálculos incorrectos sobre las fechas de producción de las piezas afectadas, información inexacta para rastrear algunos componentes y procesos de verificación insuficientes en vehículos que recibieron piezas de reemplazo.

Hasta el 14 de mayo de 2026, Honda había recibido 228 reclamaciones de garantía relacionadas con esta condición. Aun así, la compañía sostiene que no existen registros de accidentes, lesiones o fallecimientos asociados al defecto.

Honda Acura MDX. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Los modelos involucrados

Entre los Honda incluidos en la campaña aparecen los Civic, Accord, CR-V, Pilot, Ridgeline, Fit, Odyssey, HR-V, Insight y Passport de distintos años modelo.

Por el lado de Acura, la medida alcanza a los MDX, TLX y RDX fabricados en diversos períodos entre 2017 y 2026.

Honda también indicó que algunos conductores podrían detectar señales de advertencia antes de que ocurra una falla completa. Entre ellas se encuentran la luz SRS encendida y anomalías en el indicador del airbag del pasajero.

La solución será gratuita para todos los propietarios afectados. Los concesionarios reemplazarán el sensor por una versión actualizada, mientras que la compañía asegura haber reforzado los controles de calidad y los procesos de trazabilidad para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Las notificaciones a los propietarios comenzarán a enviarse a partir de julio.

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