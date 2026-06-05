Google pagará una fortuna a SpaceX: $920 millones mensuales por poder de computo para su IA
Un acuerdo histórico que garantiza 110,000 GPUs y empuja a Google a asegurar su capacidad de cómputo para Gemini Enterprise
Google ha cerrado con SpaceX un acuerdo enorme para reforzar su capacidad de cómputo en plena carrera por la IA, y el movimiento encaja perfecto con la presión que hoy vive toda la industria. El pacto contempla pagos de $920 millones de dólares al mes entre octubre de 2026 y junio de 2029, una cifra que lleva el contrato a cerca de $30,000 millones de dólares.
Qué pactaron Google y SpaceX
SpaceX anunció el acuerdo en una presentación regulatoria y detalló que Google obtendrá acceso a aproximadamente 110,000 GPUs, CPUs, memoria y otros componentes relacionados de NVIDIA. Según TechCrunch, el trato se parece en duración y escala al que SpaceX firmó con Anthropic a finales de mayo, aunque en este caso Google pagaría por cerca de la mitad del cómputo que Anthropic tiene en Colossus 1.
El detalle que más llama la atención es que Google no está comprando satélites, ni ancho de banda espacial, ni una participación en SpaceX. Lo que consigue es capacidad de cómputo pura y dura, algo que hoy vale oro para entrenar, escalar y sostener productos de inteligencia artificial.
El objetivo del pacto es bastante claro. Google necesita más infraestructura para responder al crecimiento de sus productos de IA, especialmente Gemini Enterprise y su plataforma de agentes, que según la propia empresa han tenido una demanda mayor a la esperada. La compañía describió el contrato como una solución temporal para asegurar “bridge capacity”, es decir, una capacidad puente mientras ajusta su propia infraestructura.
En términos simples, Google compra tiempo, músculo técnico y margen de maniobra. Cuando una empresa de este tamaño se ve obligada a salir al mercado a buscar miles de millones en capacidad, el mensaje es potente la demanda de IA sigue empujando la infraestructura al límite.
¿Qué gana Google con este acuerdo?
Google obtiene acceso a un bloque masivo de hardware de alto rendimiento sin tener que esperar a que toda su expansión interna esté lista. Eso le permite sostener el ritmo de sus servicios de IA, absorber picos de uso y evitar cuellos de botella en una etapa en la que cada mejora de producto depende, en buena medida, de cuántos chips y cuánta memoria tengas disponibles.
También hay un matiz estratégico importante. Alphabet ya comprometió más de $180,000 millones de dólares en gastos de capital este año y anticipó que esa cifra crecerá todavía más en 2027. En ese contexto, un contrato así no solo es una compra técnica, también es una forma de asegurar continuidad operativa en una industria donde quedarse corto de cómputo puede frenar lanzamientos, respuestas y despliegues comerciales.
La infraestructura para la IA cada vez es más cara
Este acuerdo muestra algo que ya se venía sintiendo en el sector, pero ahora queda más claro que nunca. La infraestructura para IA se está convirtiendo en el nuevo campo de batalla, y las grandes tecnológicas están dispuestas a pagar cifras gigantescas para no perder velocidad. Google, además, mantiene una relación de largo plazo con SpaceX y también es inversor de la compañía de Elon Musk, cuya participación podría superar los $100,000 millones de dólares tras la salida a bolsa prevista.
Hay otro dato que ayuda a leer el panorama con más contexto. SpaceX firmó este trato poco antes de su esperada salida a bolsa en Nasdaq, mientras busca elevar su valoración a alrededor de 1.75 billones de dólares. Eso convierte el contrato en una pieza financiera relevante para ambas partes, no solo en una jugada tecnológica.
En el fondo, el acuerdo dice mucho sobre cómo se está moviendo el poder en la era de la IA. La ventaja ya no depende solo del software brillante, sino de quién consigue asegurar chips, centros de datos y energía suficientes para que todo eso funcione a escala. Google, en este caso, paga una fortuna para no quedarse atrás en esa carrera, y SpaceX monetiza una infraestructura que se ha vuelto estratégica incluso fuera de su negocio espacial.
Si este pacto se termina materializando tal como fue anunciado, estaremos ante uno de los contratos tecnológicos más grandes de los últimos años, y también ante una señal bastante nítida de hacia dónde se está desplazando la economía digital. El cómputo es el nuevo petróleo, y compañías como Google están actuando en consecuencia.
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