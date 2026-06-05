IA pura: Nissan prepara un ProPilot más inteligente para 2028

Pulsar un pequeño botón azul en el volante se ha convertido, para miles de conductores de Nissan, en la puerta de acceso a algunas de las tecnologías de asistencia más avanzadas de la marca.

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Lo que comenzó como una ayuda para mantener la distancia con otros vehículos se ha transformado, con el paso de los años, en una plataforma cada vez más sofisticada que ahora se prepara para dar un salto importante.

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La firma japonesa confirmó que la próxima evolución de ProPilot llegará en marzo de 2028. La gran novedad será la incorporación de sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar situaciones de tráfico complejas y tomar decisiones de una manera mucho más parecida a la de un conductor experimentado.

Un camino que comenzó hace 25 años

La historia de esta tecnología se remonta a finales de la década de los noventa. En 1999, Nissan introdujo un sistema de control de crucero adaptativo que podía ajustar automáticamente la velocidad según la distancia con otros vehículos.

Años después llegaron nuevas funciones orientadas a la seguridad, incluyendo alertas de cambio involuntario de carril y programas de pruebas de conducción automatizada en diferentes ciudades del mundo.

Interior del Nissan Murano 2026. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La experiencia acumulada permitió que en 2016 debutara el primer sistema ProPilot, capaz de controlar aceleración, frenado y mantenimiento de carril en autopistas.

La evolución continuó en 2019 con ProPilot 2.0, una versión que amplió significativamente sus capacidades al permitir maniobras más avanzadas y funciones manos libres en determinadas condiciones.

La inteligencia artificial toma protagonismo

La próxima generación cambiará la manera en que el vehículo interpreta lo que sucede a su alrededor. En lugar de reaccionar únicamente ante objetos concretos, el sistema será capaz de comprender el contexto general del tráfico y anticipar posibles escenarios.

Para lograrlo, Nissan trabaja junto a Wayve, una empresa británica especializada en inteligencia artificial aplicada a la movilidad.

Los vehículos de desarrollo ya circulan por Tokio equipados con una compleja red de sensores diseñada para recopilar y procesar información en tiempo real.

El interior del Nissan Kicks 2026. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Sensores que trabajan en equipo

La estrategia de Nissan se apoya en una combinación de cámaras, radares y sensores LiDAR. Cada uno cumple una función específica y permite contrastar la información obtenida por los demás sistemas.

Las cámaras identifican objetos y señales, los radares calculan velocidades y movimientos, mientras que el LiDAR mide con precisión formas y distancias. La integración de todas estas fuentes busca aumentar la seguridad y reducir la posibilidad de errores en la interpretación del entorno.

Eiichi Akashi, Chief Technology Officer Nissan Motor Co., Ltd., ha explicado: “La actual tecnología ProPilot 2.0 ha tenido una excelente acogida, pero la próxima generación aportará funciones aún más innovadoras y transmitirá la sensación de que hay un conductor humano experto al volante. Se adaptará a condiciones de tráfico más complejas y ofrecerá mayor confianza y tranquilidad, mejorando la seguridad no solo del conductor, sino de todos los usuarios de la vía”.

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