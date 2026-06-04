Ford Bronco Filson, una edición creada para quienes viven la aventura sin límites

Cuando dos marcas con una fuerte identidad ligada a la exploración unen fuerzas, el resultado suele ser brutal. Así ocurrió con el nuevo Ford Bronco Filson, una edición especial que mezcla las reconocidas aptitudes todoterreno del SUV estadounidense con la filosofía de durabilidad y funcionalidad que ha caracterizado a Filson durante generaciones.

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La propuesta está dirigida a quienes pasan buena parte de su tiempo al aire libre y necesitan un vehículo capaz de enfrentarse a terrenos complejos sin renunciar al confort. Más que una simple variante estética, este Bronco incorpora elementos específicos que buscan facilitar la vida de quienes disfrutan de la naturaleza, ya sea para acampar, pescar, cazar o explorar lugares alejados de la civilización.

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“Los compradores del Bronco no solo quieren un vehículo, quieren un compañero para cualquier destino al que se dirijan”, afirmó Andrew Frick, presidente de Ford Blue y Ford Model e. “Filson lleva más de un siglo fabricando equipamiento en el que la gente confía y poniendo a prueba sus productos en condiciones extremas. Ese es exactamente el estándar que teníamos en mente cuando fabricamos este vehículo, y es por eso que a nuestros clientes les encanta el Bronco”.

El Ford Bronco Filson llega fuerte. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Preparado para enfrentar cualquier terreno

Bajo el capó se encuentra el conocido motor EcoBoost V6 de 3.0 litros, el mismo que utiliza el Bronco Raptor. Para esta edición recibió una calibración específica destinada a ofrecer una respuesta adecuada en distintos escenarios fuera del asfalto.

La base sigue siendo el robusto chasis de largueros de acero de alta resistencia que caracteriza a la familia Bronco. Además, todos los ejemplares incorporan de serie el paquete Sasquatch, que suma diferenciales electrónicos bloqueables en ambos ejes, amortiguadores Fox de alto rendimiento y neumáticos todoterreno de 35 pulgadas.

A esto se agregan tecnologías como Trail Turn Assist y Trail 1-Pedal Drive, sistemas desarrollados para mejorar las maniobras en senderos estrechos y facilitar el avance sobre superficies complicadas. Tampoco falta el conocido sistema G.O.A.T., que ofrece siete modos de conducción adaptados a diferentes tipos de terreno y condiciones.

La experiencia tecnológica se complementa con conectividad 5G, WiFi, pantalla multimedia de 12 pulgadas, cámaras de visión de 360 grados y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Ford Bronco Filson. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Un interior pensado para usarse de verdad

Uno de los aspectos más interesantes de esta edición especial está en el habitáculo. Ford y Filson trabajaron conjuntamente para crear un ambiente premium, pero sin perder de vista el uso práctico que exige un vehículo de aventura.

“Hay una gran diferencia entre ‘alta gama’ y ‘precioso'”, afirmó Paul Wraith, director global de diseño de vehículos utilitarios deportivos. “Si dudas porque temes ensuciar el habitáculo, no tiene cabida en un Bronco. Todos los materiales que elegimos con Filson tenían que ser auténticos, agradables al tacto y incondicionalmente duraderos. Y, al igual que un buen equipo, este interior no está pensado para desgastarse, sino que está diseñado para adaptarse con el uso, envejeciendo con elegancia junto a ti y tus aventuras”.

El interior incorpora cuero perforado y acolchado, detalles inspirados en los tejidos característicos de Filson, además de acabados en latón y superficies revestidas en cuero que elevan la sensación de calidad.

Otro punto destacado es el trabajo realizado para reducir el ruido en el habitáculo. Gracias a mejoras en el aislamiento acústico, cristales especiales y nuevos sellados, Ford asegura que este es el Bronco más silencioso producido hasta la fecha.

Interior del Ford Bronco Filson. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Detalles creados para la vida al aire libre

La filosofía práctica de Filson también se refleja en varios elementos exclusivos. Entre ellos aparecen bolsas de almacenamiento desmontables distribuidas en distintas zonas del vehículo, incluyendo compartimentos inspirados en alforjas ubicados en las puertas.

Estos accesorios fueron diseñados para transportar desde herramientas y equipos de pesca hasta cámaras fotográficas o botiquines de emergencia, permitiendo trasladarlos fácilmente fuera del vehículo una vez se llega al destino.

“Durante casi 130 años, Filson ha fabricado productos para personas que dependen de su equipo en las condiciones más adversas que se puedan imaginar”, afirmó Alex Carleton, director creativo de Filson. “El Bronco Filson es una extensión natural de ese legado, que combina una capacidad sin concesiones con una artesanía minuciosa y un diseño orientado a la funcionalidad. Este vehículo se ha creado para personas que ven la naturaleza no como una vía de escape, sino como una forma de vida”.

También incorpora un espejo retrovisor digital pensado para mantener una visión despejada cuando el área de carga está completamente ocupada, así como estribos eléctricos que facilitan el acceso al vehículo pese a su elevada altura libre al suelo.

El Ford Bronco Filson. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una edición especial con identidad propia

Por fuera, el Bronco Filson se distingue por detalles exclusivos en la parrilla, los pasos de rueda, las carcasas de los espejos y unos soportes especiales destinados a transportar objetos largos, como canoas o equipamiento recreativo.

La gama de colores incluye el exclusivo Field Green Metallic, además de otras tonalidades como Marsh Gray, Avalanche Gray, Desert Sand, Shadow Black y Oxford White.

Ford también confirmó una exclusiva Primera Edición para Norteamérica. Esta variante añadirá el color Iron Sands Copper Metallic, insignias específicas, una placa numerada en la consola central y elementos de almacenamiento exclusivos inspirados en Filson.

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