BMW lleva al M2 a otro nivel con el sistema M xDrive

El BMW M2, un modelo compacto, potente y con tracción trasera, se convirtió en una referencia para quienes buscan sensaciones puras al volante. Sin embargo, la marca alemana decidió dar un paso importante para la generación 2027.

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La gran novedad es la incorporación del sistema M xDrive, una tecnología de tracción integral que debuta en la historia del M2.

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La decisión busca mejorar el aprovechamiento de la potencia disponible y ofrecer un comportamiento más eficaz en diferentes condiciones de manejo sin perder el carácter deportivo que distingue al modelo.

Más rapidez sin aumentar la potencia

Aunque el sistema de tracción cambia de forma importante la personalidad del vehículo, BMW mantiene intacto el conocido motor de seis cilindros en línea y 3.0 litros con tecnología M TwinPower Turbo.

La mecánica desarrolla 480 caballos de fuerza y 443 libras-pie de torque. La diferencia está en cómo esa potencia llega al asfalto. Gracias al nuevo sistema, el M2 logra acelerar de 0 a 62 mph en apenas 3.7 segundos. Utilizando la función de salida optimizada, la cifra puede reducirse hasta 3.4 segundos.

Se trata de una mejora considerable frente a la versión de tracción trasera, especialmente para quienes buscan el mejor desempeño posible tanto en carretera como en circuito.

Un sistema pensado para mantener la esencia

La llegada de la tracción integral podría hacer pensar que el M2 abandona sus raíces, pero BMW asegura que no es así. El sistema fue configurado para mantener una marcada preferencia por el eje posterior.

En condiciones normales, la mayor parte de la potencia sigue enviándose a las ruedas traseras. Solo cuando la situación requiere mayor adherencia o aceleración, el sistema distribuye parte de la fuerza hacia el eje delantero.

Además, los conductores que prefieran una experiencia más tradicional podrán activar el modo 2WD, que desconecta la participación del eje delantero y devuelve al M2 el comportamiento clásico que tantos aficionados valoran.

BMW M2 2027 M xDrive. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Tecnología heredada de la competición

Otra de las novedades importantes es la introducción de BMW M Ignite, una tecnología inspirada directamente en el automovilismo.

Este sistema utiliza un proceso de combustión en precámara que mejora la eficiencia cuando el motor trabaja bajo cargas elevadas. Según la marca, la solución permitirá mantener elevados niveles de rendimiento mientras contribuye a reducir el consumo de combustible y las emisiones.

La incorporación de esta tecnología también servirá como base para futuros desarrollos de BMW M, especialmente en un momento en el que las normativas ambientales son cada vez más exigentes.

El nuevo BMW M2 2027 M xDrive comenzará a llegar a los concesionarios durante el verano de 2026. Aunque la compañía todavía no ha confirmado el precio oficial, diversas estimaciones apuntan a que podría superar los $70,000 dólares, ubicándose por encima de las versiones de tracción trasera.

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