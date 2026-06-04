El Toyota GRMN Corolla más radical ya está listo para la acción

Quienes pensaban que el GR Corolla ya representaba el límite de lo que Toyota podía ofrecer en un compacto deportivo tendrán que reconsiderarlo. La marca japonesa acaba de mostrar una variante todavía más radical, concebida para quienes buscan sensaciones intensas cada vez que se ponen al volante.

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Se trata del nuevo GRMN Corolla 2026, una evolución desarrollada por Toyota GAZOO Racing que toma como punto de partida el exitoso GR Corolla y lo transforma en una máquina mucho más enfocada en el rendimiento.

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El proyecto incorpora aprendizajes obtenidos tanto en competición como en pruebas realizadas en algunos de los circuitos más exigentes del mundo.

Afinado para exprimir cada curva

El desarrollo del vehículo estuvo inspirado por la visión de Akio Toyoda, quien impulsó la creación de modelos capaces de despertar emociones genuinas entre los entusiastas de la conducción.

Para lograrlo, los ingenieros trabajaron a fondo en la aerodinámica. El modelo incorpora una toma de aire funcional sobre el capó, salidas de ventilación en los guardabarros, nuevos elementos aerodinámicos delanteros y un gran alerón trasero diseñado para generar mayor carga y estabilidad a altas velocidades.

Toyota incluso modificó la inclinación del alerón en pequeños ajustes durante las pruebas para encontrar el equilibrio ideal entre agarre y comportamiento dinámico.

Menos peso y más precisión

La reducción de masa fue una de las prioridades del proyecto. El GRMN Corolla elimina los asientos traseros y utiliza componentes fabricados en fibra de carbono para rebajar aproximadamente 66 libras frente al modelo convencional.

Interior del Toyota GRMN Corolla 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La suspensión también recibió una profunda revisión. Los nuevos amortiguadores monotubo y la puesta a punto específica buscan mejorar la estabilidad y la capacidad de tracción cuando el vehículo es llevado al límite.

A ello se suman los neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, considerados entre los mejores para uso deportivo y jornadas de circuito.

Potencia optimizada para la conducción deportiva

Bajo el capó se mantiene el motor turboalimentado G16E-GTS de 1.6 litros y tres cilindros, capaz de desarrollar 300 caballos de fuerza. Sin embargo, Toyota trabajó para incrementar el torque hasta alcanzar 302 libras-pie.

La mejora se concentra especialmente en el rango medio de revoluciones, una zona clave para lograr aceleraciones contundentes al salir de las curvas.

El conjunto se complementa con una transmisión manual inteligente de seis velocidades, un sistema de pulverización para el intercooler y tracción integral, elementos que permiten mantener un rendimiento consistente incluso durante sesiones exigentes de manejo.

Toyota GRMN Corolla 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Producción limitada

El interior también refleja el enfoque deportivo del modelo. Los nuevos asientos semibucket ofrecen una mayor sujeción lateral, mientras que los acabados en fibra de carbono y los detalles exclusivos ayudan a diferenciar esta versión del resto de la gama.

Toyota todavía no ha confirmado el precio oficial del GRMN Corolla 2026. Sin embargo, diversas estimaciones apuntan a que podría arrancar cerca de los $50,000 dólares.

Además, todo indica que su producción será muy limitada, posiblemente por debajo de 999 unidades, lo que lo convertiría en uno de los Corolla más exclusivos fabricados por la compañía.

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