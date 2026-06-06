Kim Kardashian, la invitada de lujo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco

Kim Kardashian consolidó su debut como pareja del piloto Lewis Hamilton durante la jornada de este sábado en el Gran Premio de Mónaco. La fundadora de “Skims” se robó las cámaras del evento al hacer su arribo al evento y disfrutar de la clasificación de su enamorado desde el paddock de Ferrari.

Las primeras imágenes de la socialité se difundieron en redes sociales y la mostraron llegando al evento en compañía de su hermana Khloé Kardashian y siendo el blanco de las miradas de los asistentes.

Es así como Kim Kardashian se volvió tendencia en Instagram y X gracias al flamante atuendo que portó para la ocasión: unos jeans acampanados y un body en color negro con transparencias y encaje que se ajustó a su figura.

Kim Kardashian asiste al Gran Premio de Mónaco en apoyo a su pareja, el piloto Lewis Hamilton. Crédito: Philippe Magoni | AP

Pese a sus intentos por pasar desapercibida, Kim Kardashian terminó por convertirse en el blanco de las cámaras. Dentro de los clips más virales de su aparición destaca aquel en donde se le ve disfrutar de la competencia mientras porta unos audífonos y gafas de sol.

Las respuestas a esta presentación no se hicieron esperar, destacando mensajes como: “Diva icónica sin necesidad de poner ‘novia DE'”, “Me encanta”, “Llegó la patrona”, “Kim devoró y opacó a muchas”, “Ferrari queen” y “Ambas se ven increíbles”, este último haciendo alusión a la presencia de Khloé Kardashian.

Kim Kardashian asiste al Gran Premio de Mónaco en apoyo a su pareja, el piloto Lewis Hamilton. Crédito: Jakub Porzycki | AP

Kim Kardashian y su debut en la Fórmula 1 se da a solo unos días de haber hecho pública su relación con el piloto Lewis Hamilton desde su cuenta de Instagram.

Recordemos que la estrella de reality colocó un carrusel de imágenes en el que hizo un recuento de las experiencias vividas durante las últimas semanas. En el post destacó un video en el que aparece junto a Hamilton durante un paseo en bicicleta desde Nueva York.

Previo a su debut, la pareja fue vista disfrutando de diversos eventos sociales en varias partes del mundo, inclueyendo: el Super Bowl, en Coachella y hasta unas vacaciones en Londres, país natal del piloto.

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