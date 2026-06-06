Trump indulta a excongresista condenado por uso de información privilegiada en la bolsa

El presidente Donald Trump otorgó un indulto total al excongresista republicano Stephen Buyer, quien fue condenado por realizar operaciones bursátiles con información privilegiada y obtuvo más de 350,000 dólares en ganancias ilícitas, según información difundida por la Casa Blanca y reportada por medios estadounidenses.

Buyer, representante de Indiana durante casi dos décadas, cumplió una condena de 22 meses de prisión tras ser declarado culpable en 2023 por utilizar información confidencial obtenida mientras trabajaba como consultor y lobista después de abandonar el Congreso.

La decisión presidencial fue formalizada el jueves y publicada por la Casa Blanca el viernes por la noche. En el documento, Trump destacó la trayectoria militar y política de Buyer, a quien describió como un servidor público con una carrera “distinguida y muy productiva”.

El caso que llevó a Buyer a prisión

La condena contra Buyer estuvo relacionada con operaciones financieras vinculadas a la fusión de T-Mobile y Sprint, valorada en $26,500 millones, así como con transacciones realizadas antes de la adquisición de la firma de consultoría Navigant por parte de Guidehouse.

Las autoridades concluyeron que el exlegislador utilizó información no pública para obtener beneficios económicos antes de que las operaciones fueran anunciadas oficialmente al mercado.

Además de la pena de prisión, la justicia ordenó el decomiso de más de $350,000 obtenidos de manera ilegal y el pago de una multa de $10,000.

Tras conocerse el indulto, Buyer insistió en que siempre fue inocente y calificó su procesamiento como una acción con motivaciones políticas.

“Fue horrible estar encarcelado por un delito que no cometí”, afirmó el excongresista en declaraciones difundidas por medios estadounidenses.

Trump argumenta persecución política

La medida llega después de que Trump compartiera en su red social Truth Social cartas de apoyo firmadas por exlegisladores republicanos y miembros actuales del Congreso que solicitaban clemencia para Buyer.

En una de las misivas, más de 40 excongresistas afirmaron que el exrepresentante fue víctima de una supuesta “persecución del Estado profundo”. Otra carta, firmada por cinco legisladores republicanos, sostuvo que el indulto ayudaría a corregir una injusticia.

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