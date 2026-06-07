GP de Mónaco: Checo Pérez vive otro domingo triste, mientras Kimi Antonelli hace historia con otra victoria

Lo que parecía ser el primer resultado en puntos de Sergio “Checo” Pérez con Cadillac terminó convirtiéndose en una amarga decepción en el Gran Premio de Mónaco 2026. El piloto mexicano cruzó la meta en la décima posición, pero una sanción de diez segundos aplicada tras la carrera lo relegó hasta el puesto 15 de la clasificación final.

Mientras tanto, la gran figura del fin de semana fue Andrea Kimi Antonelli, quien conquistó una histórica victoria en las calles de Montecarlo para consolidarse como el líder indiscutible del campeonato de Fórmula 1.

The winning feeling never gets old! ?



Kimi Antonelli wins in Monaco after an impressive drive ?#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/JG0JQXwzTH — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Checo Pérez se queda sin puntos tras una sanción en Mónaco

El piloto tapatío había completado uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a Cadillac, mostrando un ritmo competitivo que le permitió cruzar la meta dentro del Top 10, lo que significaba momentáneamente el histórico primer punto para su escudería.

Investigan a Checo ?? por esta maniobra



En caso de NO confirmarse lograría el primer punto en la historia de Cadillacpic.twitter.com/aRlDrA68yN — Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) June 7, 2026

Sin embargo, los comisarios determinaron que Checo Pérez adelantó su posición en la parrilla durante la última reanudación de la carrera, motivo por el cual recibió una penalización de diez segundos que modificó por completo su resultado.

La sanción provocó que el mexicano descendiera hasta la decimoquinta posición, perdiendo una valiosa oportunidad de sumar sus primeros puntos de la temporada.

Confirmada la penalización de 10 segundos. Checo ?? finaliza P15



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Además, durante la competencia también había recibido un ‘drive through’ por un error en la salida, después de ocupar el espacio que dejó libre Gabriel Bortoleto tras arrancar desde el pit lane.

Fernando Alonso aprovecha la sanción y suma para Aston Martin

El gran beneficiado por la penalización a Checo Pérez fue Fernando Alonso, quien heredó la décima posición y consiguió el primer punto de la temporada para Aston Martin.

El español protagonizó una notable remontada después de arrancar desde la penúltima fila de la parrilla y logró rescatar un resultado positivo para una escudería que ha tenido serias dificultades durante el campeonato.

“Ha sido una gran recompensa para todos en el equipo haber sumado el primer punto del año”, comentó Alonso antes de abandonar el circuito en el que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina, en 2006 -el año que revalidó título- y la temporada siguiente.

Fernando Alonso has been classified in P10, securing a point in the Monaco Grand Prix ?



This comes after Cadillac's Sergio Perez picked up a post-race time penalty #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hKmaQp4PQ2 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Kimi Antonelli conquista Mónaco y sigue rompiendo récords

Si hubo un protagonista absoluto en el Gran Premio de Mónaco, ese fue Kimi Antonelli. El piloto italiano de Mercedes consiguió su quinta victoria consecutiva y la quinta en las primeras seis carreras de la temporada 2026.

Con apenas 19 años, Antonelli se convirtió en el ganador más joven en la historia del circuito de Montecarlo y en el primer italiano que triunfa en Mónaco desde Jarno Trulli en 2004.

El joven líder del campeonato dominó una carrera marcada por múltiples incidentes, coches de seguridad, bandera roja y una caótica resalida final.

Kimi Antonelli. ?



The youngest winner in the history of the Monaco Grand Prix ?#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/DgutiKEzxq — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Hamilton y Hadjar completan el podio en Montecarlo

Detrás de Antonelli finalizó Lewis Hamilton, quien firmó su mejor resultado desde su llegada a Ferrari al terminar en la segunda posición.

El tercer lugar fue para Isack Hadjar, piloto de Red Bull, quien resistió la presión durante gran parte de la carrera para conseguir un nuevo podio en su prometedora trayectoria dentro de la máxima categoría.

La victoria permitió a Antonelli ampliar todavía más su ventaja en el campeonato mundial.

Así queda el campeonato tras el GP de Mónaco 2026

Gracias a su triunfo en Montecarlo, Kimi Antonelli llegó a 156 puntos y reforzó su liderato en la clasificación general de la Fórmula 1 2026.

El italiano viajará al próximo Gran Premio de Barcelona-Catalunya con una ventaja de 66 unidades sobre Lewis Hamilton, su perseguidor más cercano, alimentando las expectativas de convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría.

Mientras Antonelli continúa escribiendo una temporada de ensueño, Checo Pérez deberá pasar página rápidamente y buscar revancha en España tras perder una oportunidad que parecía encaminada a darle sus primeros puntos del año con Cadillac.

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