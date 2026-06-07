Tiroteo registrado en Ohio arroja una docena de personas heridas durante un festival

Un tiroteo registrado durante un festival comunitario llevado a cabo en la ciudad de Toledo, Ohio, dejó un saldo de 12 personas heridas, dos de ellas reportadas en estado crítico.

Durante una conferencia, Joe Heffernan, subjefe del Departamento de Policía de Toledo, dio a conocer que el violento suceso se produjo cuando dos personas se hicieron de palabras y en cuestión se segundos comenzaron dispararse mutuamente hiriendo a varios de los asistentes del Old West End Festival, evento que ofrece música en vivo, mercados de comida, una cervecería al aire libre y actividades para niños.

Dan Gerken, teniente de policía, indicó que víctima de mayor edad tiene 61 años y la más joven 14.

Algunos videos compartidos en redes sociales muestran a personas desesperadas tratando de encontrar algún sitio donde resguardarse al escuchar varias detonaciones de armas de fuego.

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida con Twitter, Mike DeWine, gobernador de Ohio, reconoció estar desconcertado por lo ocurrido y pidió a la policía de la ciudad donde se registró el incidente encontrar a los responsables lo más pronto posible.

“Me preocupa profundamente la situación que se vive esta noche en Toledo. Los festivales de verano deberían ser lugares seguros donde las familias puedan pasar tiempo juntas sin temor a la violencia. Fran y yo rezamos por todas las personas afectadas por el incidente ocurrido en el Old West End Festival, y confiamos en que las fuerzas del orden localizarán a los sospechosos implicados en este crimen sin sentido”, escribió.

I am deeply concerned about the situation in Toledo tonight. Summer festivals should be safe spaces for families to spend time together without fear of violence. Fran and I are praying for everyone impacted by the incident at the Old West End Festival, and we are confident that? — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) June 6, 2026

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Asociación Old West End anunció la cancelación de las festividades programada para este domingo.

“Tras dialogar con los organizadores del festival, las fuerzas del orden y la ciudad de Toledo, consideramos que no sería compasivo, responsable ni posible continuar con el festival”, indica parte de un comunicado.