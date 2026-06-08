Cinco personas resultan heridas en apuñalamiento múltiple dentro de la estación Penn de Nueva York

Un hombre fue arrestado la noche del domingo luego de presuntamente protagonizar un ataque con cuchillo en la estación Penn de Nueva York, uno de los principales centros ferroviarios del país, dejando a cinco personas heridas.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por ABC News y New York Post, el incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. en el área de embarque de New Jersey Transit. El sospechoso fue detenido poco después por agentes de seguridad y trasladado bajo custodia.

Las autoridades indicaron que ninguna de las víctimas presenta heridas de gravedad y que todas sobrevivieron al ataque.

Las víctimas serían transeúntes sin relación con el agresor

Según la información preliminar, los cinco heridos son hombres con edades comprendidas entre los 30 y 60 años. Los investigadores creen que fueron atacados de manera aleatoria mientras transitaban por la estación.

Fuentes consultadas por New York Post identificaron al sospechoso como Héctor Deleon, de 51 años, quien presuntamente se encuentra en situación de calle. El medio señaló además que había sido arrestado previamente en Nueva Jersey por cargos relacionados con agresión y narcóticos.

Las circunstancias exactas del ataque continúan bajo investigación.

Mamdani condena el hecho

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su solidaridad con las víctimas y destacó la actuación de los equipos de emergencia.

“Mi corazón está con todos los heridos, sus seres queridos y quienes quedaron conmocionados por esta violencia inaceptable”, escribió en redes sociales.

El alcalde también elogió la rápida intervención de la policía de Amtrak y de los servicios de emergencia, que lograron controlar la situación y detener al sospechoso.

Asimismo, confirmó que el incidente no provocó interrupciones en el servicio ferroviario.

Preocupación por la seguridad en Penn Station

El ataque ocurrió menos de 24 horas antes de un importante evento deportivo en el cercano Madison Square Garden, ubicado sobre la propia estación Penn.

Varios usuarios consultados por medios locales manifestaron preocupación por la seguridad en la terminal, una de las más transitadas de Estados Unidos.

Algunos viajeros señalaron que el aumento del flujo de personas debido a eventos masivos en la ciudad ha incrementado la percepción de inseguridad en la zona.

Las autoridades continúan investigando el móvil del ataque y no han informado si el sospechoso enfrentará cargos adicionales.

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