Hombre es asesinado tras rastrear su camioneta robada en Houston: acusado estaba en libertad condicional

Un hombre de 56 años murió el sábado en Houston, Texas, luego de intentar recuperar una camioneta que presuntamente había sido robada horas antes. Las autoridades acusaron a London Hogan Sr., un reincidente que se encontraba bajo libertad condicional, por el asesinato de la víctima.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris informó a FOX26 que la víctima, identificada como Louis Erebia, logró localizar el vehículo robado mediante un sistema de rastreo GPS. Según la investigación, el robo ocurrió cuando el hijo de Erebia abastecía de combustible una camioneta Chevrolet Silverado y el sospechoso supuestamente lo amenazó con un arma antes de apoderarse del vehículo.

Tras conocer el robo, Erebia y un amigo utilizaron el sistema de localización para seguir el recorrido de la camioneta. Las autoridades indicaron que ambos lograron ubicar el vehículo en circulación y se dirigieron al lugar.

Persecución y tiroteo

De acuerdo con la versión oficial, el automóvil conducido por Erebia estuvo involucrado en una colisión con la Chevrolet Silverado robada, lo que provocó que la camioneta quedara inutilizada.

Después del choque, un hombre y una mujer descendieron del vehículo y trataron de huir. Los investigadores señalaron que Erebia persiguió a los sospechosos, momento en el que Hogan presuntamente abrió fuego en múltiples ocasiones.

Erebia fue trasladado a un hospital local, donde falleció a causa de las heridas. Una segunda persona también resultó herida por disparos, aunque las autoridades indicaron que se espera que sobreviva.

London Hogan Sr. enfrenta cargos de asesinato, agresión agravada con arma mortal y robo agravado con arma mortal.

Durante una audiencia celebrada el lunes, un juez recordó que el acusado se encontraba bajo un régimen de libertad condicional diferida por un caso previo de violencia doméstica.

Según registros judiciales citados por las autoridades, Hogan había sido procesado anteriormente por diversos delitos, entre ellos posesión de sustancias controladas, robo y agresión a un miembro de su familia.

“Murió protegiendo a otros”

Familiares de Erebia lo describieron como una persona dedicada al servicio de los demás.

Amber Burrough, pariente de la víctima, expresó en una publicación en redes sociales que Erebia perdió la vida “demasiado pronto”.

“Louis murió haciendo exactamente lo que hizo cada día de su vida: proteger a los demás. Fue un héroe hasta su último aliento”, escribió.

También lo definió como “un pilar de la comunidad” y “la columna vertebral de la familia”, destacando su disposición constante para ayudar a quienes lo necesitaban.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras Hogan permanece detenido y enfrenta el proceso judicial por los cargos presentados en su contra.

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