Demócratas impulsan a Randy Villegas para disputar un escaño clave en California

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC) anunció la incorporación de Randy Villegas a su prestigioso programa Rojo a Azul (Red to Blue), una iniciativa reservada para candidatos considerados clave en la estrategia demócrata para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.



La decisión representa un importante respaldo político y financiero para Villegas, quien busca desbancar al republicano David Valadao en el Distrito Congresional 22 de California, una demarcación que se ha convertido en uno de los principales campos de batalla rumbo a las elecciones de medio mandato.

Villegas lleva la voz del Valle

Villegas, hijo de inmigrantes mexicanos, nació y creció en el Valle Central de California. Empresario, propietario de un taller mecánico y exintegrante de una junta escolar local, ha construido su campaña alrededor de temas como el acceso a la salud, la reducción del costo de vida y el apoyo a las familias trabajadoras.

La presidenta del DCCC, Suzan DelBene, destacó que el candidato cuenta con un perfil capaz de conectar con los votantes del distrito.



“Randy Villegas es un hijo del Valle y ha dedicado su carrera a luchar por las familias trabajadoras que quedaron en el olvido”, afirmó DelBene al anunciar su incorporación al programa.

Un distrito cada vez más competitivo

El distrito CA-22 ha experimentado cambios políticos importantes en los últimos años. Aunque el presidente Donald Trump ganó la demarcación por un margen cercano a dos puntos porcentuales, diversos analistas consideran actualmente la contienda como una de las más competidas del país.



El DCCC sostiene que Valadao enfrenta un escenario más complicado entre el electorado latino, que representa una parte significativa de la población local. Los demócratas argumentan que los votos del congresista republicano en temas relacionados con salud y asistencia social han debilitado su respaldo en la región.



A través del programa Rojo a Azul, Villegas recibirá apoyo estratégico, capacitación, recursos de campaña y asistencia para recaudación de fondos, herramientas que podrían convertir al CA-22 en una de las carreras más observadas del próximo ciclo electoral en Estados Unidos.

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