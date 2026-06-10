Legisladores de California proponen cambios en el sistema de recuento de votos

Legisladores de California sostuvieron una discusión sobre el sistema de recuento de votos de las elecciones primarias, después de la controversia que ocurrió desde la noche del martes 2 de junio por la demora en conocer los resultados.

De acuerdo con la ley de California, se permite que sean contabilizadas las papeletas enviadas por correo que tengan el matasello del día de las elecciones y que se reciban hasta una semana después de la votación.

Los condados tienen entonces 13 días para contar la mayoría de las boletas y un mes para certificar los resultados locales.

Sigue leyendo: Partidarios de la Medida ER declaran la victoria en el condado de Los Ángeles

El congresista republicano de California, Jay Obernolte, está proponiendo un proyecto de ley para cambiar el sistema de conteo de votos.

“Cuando el estado tarda tanto, más de un mes, en procesar y contar todas las papeletas, puede afectar la confianza del público en la imparcialidad de nuestras elecciones y en nuestra democracia subyacente”, expresó el representante Obernolte.

La “Ley de Responsabilidad de los Resultados Electorales”, anunciada por Obernolte, exige que los estados procesen al menos el 90% de las boletas en cualquier elección federal dentro de los tres días posteriores al cierre de las urnas y certifiquen los resultados dentro de las dos semanas siguientes.

Sigue leyendo: Randy Villegas avanza a elecciones generales del distrito 22 de California

Los cuestionamientos relacionados con el proceso electoral de California surgen en medio de los comentarios del presidente Donald Trump, quien declaró que las primarias estuvieron “amañadas”, además de criticar el tiempo que tarda el recuento de votos.

En California, los legisladores demócratas reprobaron las aseveraciones del presidente Trump en contra del proceso electoral.

“Están sentando las bases para impugnar el recuento legal de votos este noviembre“, aseguró el representante Pete Aguilar, demócrata de California.

Sigue leyendo: Xavier Becerra ya piensa en las elecciones de noviembre para gobernador y ya tiene rival

La también representante de California, Sydney Kamlager-Dove, calificó los comentarios del presidente como “síndrome de un mal perdedor”.

La congresista Laura Friedman mencionó estar abierta a la idea de acelerar el procesamiento de las papeletas, aunque reconoció que el cambio representaría un costo. Dijo que los electores tienen el gusto de poder votar por correo hasta el día de las elecciones.

“De lo que estamos hablando es de quitarles esa opción a los votantes de California“, consideró Friedman.

Sigue leyendo: Acusaciones de Trump sobre el voto en California carecen de base, afirma registrador de Los Ángeles

En opinión de Obernolte, acelerar el proceso de recuento de votos generaría una mayor confianza entre los electores.

“No tengo ninguna prueba de que las elecciones estén amañadas, pero pregúntenle a cualquiera que esté haciendo fila en el supermercado si confía en unas elecciones donde el recuento fluctúa durante el mes posterior al día de las elecciones, y todos estarán de acuerdo en que es una idea terrible”, aseguró.

El proyecto de ley de Obernolte contempla excepciones para casos como desastres naturales, emergencias de salud pública, recuento de votos y otros.

Sigue leyendo: Resultados de las primarias en California podrían tardar días en conocerse

El representante republicano señaló que tendrá que superar grandes obstáculos en el Congreso, pero afirmó tener la creencia de que sería un beneficio para la democracia.

Sigue leyendo:

· Gavin Newsom y Kamala Harris apoyan a Xavier Becerra para gobernador de California

· Fiscales federales acusan a California de obstaculizar una auditoría electoral

· California sigue sin resultados definitivos por retrasos en el conteo de votos: elecciones primarias