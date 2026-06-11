Trump exige “sin demoras” $350,000 millones para defensa y una reforma electoral

Donald Trump elevó la presión sobre los republicanos en el Congreso al exigir que impulsen una nueva iniciativa legislativa que incluya una inyección de $350 mil millones para defensa y la aprobación de una reforma electoral que permanece bloqueada en el Senado.

La petición fue realizada a través de Truth Social, donde el mandatario instó a los legisladores de su partido a actuar con rapidez y evitar cualquier retraso en la construcción de una nueva agenda legislativa.

¡Sin rodeos, sin demoras y sin concesiones! Háganlo cuanto antes”, escribió Trump.

La propuesta representaría el tercer gran proyecto de reconciliación presupuestaria promovido por los republicanos durante el actual Congreso, después de la legislación centrada en recortes fiscales y del paquete destinado a reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

Defensa y elecciones, las prioridades de Trump

La principal exigencia del mandatario es destinar $350 mil millones adicionales al Pentágono, una cifra que se sumaría a la solicitud presupuestaria que ya presentó su administración para el año fiscal 2027.

Trump también busca que los republicanos reactiven la denominada Ley SAVE America, una propuesta enfocada en cambios al sistema electoral que no ha logrado reunir los apoyos suficientes para avanzar en el Senado.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del presidente para consolidar temas clave de su agenda antes de las elecciones de medio mandato, aunque varios legisladores republicanos han expresado dudas sobre la viabilidad política del plan.

Crecen las dudas dentro del Partido Republicano

Pese al impulso de la Casa Blanca, la propuesta enfrenta importantes obstáculos. El reciente paquete de financiación migratoria aprobado por el Congreso avanzó por márgenes muy estrechos, reflejando las divisiones existentes incluso dentro del Partido Republicano.

Además, algunos sectores conservadores exigen compensar cualquier aumento del gasto militar con recortes en otros programas federales, especialmente en áreas de gasto social. Esa posibilidad genera preocupación entre legisladores que enfrentarán elecciones competitivas y que podrían resistirse a respaldar medidas impopulares.

Durante una audiencia sobre el presupuesto de defensa, las senadoras Susan Collins y Mitch McConnell expresaron escepticismo sobre la posibilidad de sacar adelante otro proyecto de reconciliación en el corto plazo.

A ello se suma que la Ley SAVE America continúa estancada y varios analistas consideran que parte de sus disposiciones podrían no cumplir con las reglas presupuestarias necesarias para ser aprobadas mediante el proceso de reconciliación.

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