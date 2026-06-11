Victor Wembanyama sentencia los caminos de los Spurs para el quinto juego de la final de la NBA

El francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, aseguró este miércoles que la derrota sufrida en el Madison Square Garden ante los New York Knicks tras desperdiciar 29 puntos de ventaja, que su equipo tiene dos opciones: rendirse o hacerse “más fuerte”.

“Ahora mismo no puedo explicarlo del todo, no lo sé. Creo que es solo cuestión de ejecución, de cierta ansiedad competitiva. Claramente no fuimos el equipo más hambriento en la segunda mitad”, dijo Wembanyama en rueda de prensa tras el 106-107 del Garden, que dio ventaja 3-1 a los Knicks en las Finales.

“Creo que va a ir por uno de dos caminos. Uno de dos caminos: uno malo y uno bueno. El malo sería rendirnos. El bueno sería hacernos más fuertes con esto, estar más unidos. Y sé que esto último es lo que vamos a hacer”, reflexionó.

Los Spurs desperdiciaron 29 puntos de ventaja en el Madison Square Garden y perdieron por 107-106 contra unos New York Knicks que el próximo sábado, en el quinto encuentro, podrán poner las manos en su primer anillo desde 1973.

Wembanyama acabó el partido con 24 puntos y 13 rebotes, aunque no pasó de un 2 de 9 en tiros en el cuarto período.

Victor Wembanyama was asked in French about how to bounce back from tonight’s loss:



??: Victor, you managed to bounce back from the heartbreaking ending of Game 2. How do you bounce back from Game 4? What do you need to do to move on from this loss as quickly as possible?



?:? pic.twitter.com/caFZPFnmve — Wemby Alien Era (@WembyAlienEra) June 11, 2026

“Ya hemos demostrado que podemos superar estas dificultades. Aunque no hayamos estado en esta situación antes, estoy convencido de que estamos hechos para esto y que vamos a sacar algo mejor de todo esto. Esto nos va a unir todavía más“, afirmó Wemby.

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