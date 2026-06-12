Los 5 multimillonarios tech más ricos del mundo en 2026

Los 5 multimillonarios tech con más dinero en el planeta tienen nombre y apellido y todos comparten algo en común están montados sobre gigantes tecnológicos que definen hacia dónde va la economía global. La reciente salida a bolsa de SpaceX reventó el marcador y dejó a Elon Musk rozando el billón de dólares en patrimonio lo que reordena el mapa de la riqueza y consolida el dominio absoluto del sector tecnológico.

El boom de los multimillonarios tech en 2026

Las listas más recientes de Forbes y Bloomberg muestran que la riqueza extrema está concentrada como nunca en fundadores y ejecutivos ligados a empresas de tecnología y plataformas digitales. En el top mundial la mayoría de los primeros lugares corresponden a nombres vinculados con inteligencia artificial, comercio electrónico, redes sociales, cloud y semiconductores lo que confirma que el dinero se está moviendo hacia donde se genera la próxima ola de innovación.

En ese contexto Elon Musk ya era el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada en torno a los $800,000 millones de dólares antes de que se fijara el precio de salida de SpaceX. Con el debut bursátil de la compañía espacial su patrimonio dio un salto histórico varios reportes lo sitúan cerca del billón de dólares apoyado en una valoración de SpaceX que multiplica el valor de su participación inicial y lo convierte en el primer casi trillonario de la historia moderna.

Mientras tanto figuras como Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg se reparten el resto del podio tech con fortunas que se mueven entre algo más de $200 mil millones y cerca de $300 mil millones de dólares impulsadas por el rally de empresas como Alphabet, Amazon y Meta en bolsa. No estamos ante una simple carrera de egos sino frente a un indicador bastante claro de qué sectores concentran hoy el valor para los mercados.

Top 5 de multimillonarios tech

Puesto 5: Mark Zuckerberg (Meta)

El fundador de Facebook convertido ahora en el rostro de Meta se mantiene como uno de los multimillonarios tech más poderosos del mundo con una fortuna en torno a los $220 mil millones de dólares según las cifras de Forbes para 2026. Su riqueza está directamente ligada al desempeño del ecosistema Meta que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp y la gran apuesta por realidad virtual y mixta con los dispositivos Quest y el concepto de metaverso.

Aunque el relato del metaverso perdió hype frente al boom de la inteligencia artificial generativa Meta sigue siendo un monstruo de la publicidad digital y del social media y esa combinación le permite a Zuckerberg seguir escalando su patrimonio con un negocio que imprime efectivo de manera consistente. En paralelo la compañía está empujando modelos de IA para mejorar recomendaciones, moderar contenido y potenciar sus productos lo que refuerza la narrativa de que sigue siendo un jugador central en la nueva era de la IA.

Puesto 4: Jeff Bezos (Amazon)

El creador de Amazon decidió dejar el rol de CEO hace unos años para enfocarse en otras apuestas como Blue Origin pero su riqueza no se ha quedado quieta y ronda los $220 a $250 mil millones de dólares de acuerdo con las diferentes estimaciones de 2026. Su fortuna sigue anclada al imperio del comercio electrónico y a una joya menos visible para el usuario promedio el negocio de computación en la nube con Amazon Web Services que es responsable de buena parte de las ganancias del grupo.

Bezos representa muy bien el giro del capitalismo digital la mezcla de logística masiva, datos y cloud cambió para siempre la manera en que compramos, almacenamos y procesamos información. Aunque ya no esté en el día a día de la empresa su influencia en la estrategia de Amazon y su presencia en las listas de ultrarricos dejan claro que el modelo que construyó sigue siendo una máquina de generación de valor.

Puesto 3: Sergey Brin (Google)

El cofundador de Google suele mantenerse lejos de los reflectores mediáticos pero su fortuna no pasa desapercibida fuentes como Forbes lo ubican por encima de los $230 mil millones de dólares lo que lo coloca entre los tres mayores multimillonarios tecnológicos del planeta. Su riqueza está ligada a la evolución de Alphabet matriz de Google y de proyectos clave en buscador, publicidad, Android, YouTube y ahora la carrera de modelos de inteligencia artificial con Gemini.

Brin encarna esa versión de millonario tech que no necesita estar todo el día frente a cámaras para mover los hilos del futuro digital. Desde el lado de producto y de investigación su legado está en cada búsqueda, en cada video reproducido y en cada anuncio segmentado que pasa por la infraestructura de Google lo que se traduce en un flujo gigantesco de ingresos que empuja su patrimonio.

Puesto 2: Larry Page (Google)

Justo por encima de Brin aparece Larry Page su socio histórico en Google y otro de los grandes beneficiados del auge de la publicidad digital y la nube. En las listas de 2026 Page figura con un patrimonio cercano a los $250 a $260 mil millones de dólares lo que lo convierte en el segundo multimillonario tech más rico del mundo y en el número dos global solo por detrás de Elon Musk.

Page mantiene una presencia pública limitada pero su participación accionaria en Alphabet lo deja en una posición privilegiada en un momento en que la compañía está reconfigurando todo su portafolio alrededor de la IA generativa y de la automatización con modelos como Gemini integrados en buscador, Workspace y Android. En otras palabras mientras Google redefine cómo trabajamos y buscamos información el patrimonio de Page sube de la mano de esa transformación.

Puesto 1: Elon Musk (Tesla y SpaceX)

En la cima del ránking está Elon Musk que ya lideraba las listas de multimillonarios con una fortuna que Forbes situaba en torno a los $800 mil millones de dólares antes de la salida a bolsa de SpaceX. Musk concentra su riqueza en varias fichas Tesla, SpaceX y otras compañías como Neuralink o The Boring Company pero el movimiento clave de este año fue el debut bursátil de la empresa espacial.

El precio de la IPO disparó el valor de su participación en SpaceX y distintas estimaciones señalan que su patrimonio total se acercó de golpe al billón de dólares con cifras que rondan los 970 a 980 mil millones lo que lo deja a un paso de la categoría de trillonario y a una distancia enorme del resto de los multimillonarios tech. Este salto no solo es un hito simbólico también envía una señal fuerte a los mercados sobre el apetito por negocios ligados a espacio, satélites, lanzadores reutilizables y conectividad global con proyectos como Starlink.

El caso Musk muestra hasta qué punto la frontera entre industria espacial y tecnología se ha diluido y cómo los grandes patrimonios del futuro van a estar atados a empresas que combinan hardware extremo, software, datos e inteligencia artificial. Más que elegir si esto es bueno o malo para el mundo lo interesante es leerlo como un termómetro de hacia dónde se dirige el capital cuando busca la próxima gran narrativa de crecimiento.

Al final el ránking de estos 5 multimillonarios tech funciona casi como un mapa anticipado de la economía que viene donde plataformas digitales, inteligencia artificial, cloud, redes sociales y exploración espacial concentran el poder económico y simbólico del momento.

Si hoy Elon Musk domina la conversación gracias al empuje de SpaceX nada garantiza que la foto sea igual dentro de unos años pero sí deja claro que el centro de gravedad de la riqueza mundial ya se movió definitivamente hacia la tecnología.

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