Potencia pura: BYD prepara un superdeportivo para desafiar a Ferrari

Los fabricantes chinos han comenzado a mirar de frente a las marcas más prestigiosas del planeta y BYD parece decidida a demostrarlo con uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha.

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Su carta de presentación se llama Denza Z, un deportivo eléctrico que será revelado oficialmente en China durante julio y que llega con cifras capaces de llamar la atención incluso entre los fabricantes más tradicionales del segmento de alto desempeño.

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La propuesta no busca competir únicamente por tecnología o electrificación. El objetivo es mucho más ambicioso. Denza quiere entrar en una categoría donde nombres como Ferrari, Porsche o Mercedes-AMG han construido su reputación durante décadas.

Potencia de sobra para desafiar a cualquiera

Las especificaciones anunciadas por la marca son difíciles de ignorar. El sistema de propulsión combina tres motores eléctricos que desarrollan una potencia total de 1,582 caballos de fuerza.

La configuración contempla un motor delantero con 670 caballos y dos motores ubicados en el eje trasero que aportan otros 912 caballos. Gracias a ese conjunto, el modelo promete acelerar de 0 a 100 km/h en apenas dos segundos.

Esa cifra lo coloca entre los vehículos de producción más rápidos del mercado y le permite superar a varios deportivos europeos de referencia. Incluso queda por encima de algunas de las variantes más extremas comercializadas actualmente por Mercedes-AMG.

El Denza Z de BYD. Crédito: Denza. Crédito: Cortesía

Tecnología enfocada en el manejo

La marca asegura que el rendimiento no se limita a la aceleración. Para gestionar semejante potencia, el Denza Z incorpora la suspensión inteligente DiSus-M, desarrollada por BYD.

Este sistema utiliza amortiguadores magnetorreológicos capaces de modificar su comportamiento en cuestión de milisegundos. El resultado es una configuración que puede priorizar el confort en carretera o endurecerse cuando el conductor exige el máximo rendimiento.

La intención es ofrecer una experiencia equilibrada, algo especialmente importante en vehículos que superan ampliamente los 1,500 caballos de fuerza.

Diseño con influencia europea

A nivel visual, el deportivo adopta proporciones propias de los grandes superautos. Presenta una carrocería baja, una silueta ancha y una imagen muy agresiva que busca transmitir velocidad incluso cuando está detenido.

El diseño fue supervisado por Wolfgang Egger, responsable creativo de BYD y Denza, conocido por su paso por Audi. El vehículo incorpora entradas de aire de gran tamaño, ópticas afiladas y una firma luminosa trasera con detalles geométricos inspirados en diamantes.

Además, la marca ofrecerá tres configuraciones distintas. Habrá una variante descapotable, una versión con techo rígido y una edición orientada a circuito que incluirá elementos aerodinámicos específicos y un gran alerón trasero.

Puertas adentro, el Denza Z apuesta por una atmósfera claramente deportiva. Los asientos de una sola pieza fabricados en fibra de carbono buscan reforzar esa sensación, mientras que los acabados combinan cuero y microfibra.

Denza Z de BYD. Crédito: Denza. Crédito: Cortesía

El habitáculo incorpora tres pantallas digitales y una estructura reforzada para aumentar la seguridad. Uno de los elementos más llamativos es su volante desmontable, una solución poco habitual en vehículos de producción que busca facilitar el acceso al interior.

El próximo paso de la expansión global

El lanzamiento del Denza Z también forma parte de la estrategia internacional de la marca. Aunque Denza nació como una colaboración entre BYD y Mercedes-Benz, actualmente opera bajo el control total del fabricante chino.

Su expansión hacia Europa comenzará con modelos premium como el D9 y el Z9 GT, ambos equipados con las tecnologías más recientes desarrolladas por BYD.

Entre ellas destaca la nueva Blade Battery 2.0, compatible con sistemas de carga ultrarrápida capaces de recuperar del 10% al 97% de la batería en apenas nueve minutos bajo condiciones ideales.

Por ahora, el principal rival del Denza Z parece ser otro exponente chino, el Xiaomi SU7 Ultra. Sin embargo, con sus 1,582 caballos anunciados, el nuevo deportivo de Denza quiere dejar claro que China ya no solo compite por volumen de ventas. También pretende liderar la carrera por las prestaciones más extremas.

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