Justin Baldoni deberá cubrir costos legales de Blake Lively relacionados con su demanda por difamación

Blake Lively se apuntó una nueva victoria legal contra su excompañero de reparto, Justin Baldoni. Esto luego de determinarse que el famoso deberá pagar sus honorarios legales relacionados con la demanda por difamación que la actriz interpuso en su contra.

El fallo emitido por el juez Lewis J. Liman dictamina que la protagonista de “It Ends With Us” podrá recuperar parte de los gastos legales del también actor y director Justin Baldoni, pero no los daños punitivos ni otras compensaciones que solicitó tras llegar a un acuerdo en sus demandas relacionadas con la película que filmaron en 2024.

De acuerdo con el escrito, la indemnización de los honorarios y otros costos legales está estrictamente relacionada con la contrademanda que Baldoni interpuso a Blake Lively después de que ella lo señalara de difamación.

Y es que la petición de la famosa usó como argumento una ley de California diseñada para proteger a las víctimas de acoso y discriminación sexual de demandas de represalia destinadas a intimidarlas y silenciarlas.

Dicha ley exige que el demandante pague los honorarios y costas legales del demandado si se desestima una acción legal por difamación interpuesta en respuesta a una querella, incluso si la veracidad de los hechos no se han esclarecido.

En este sentido, el juez a cargo del caso indicó que Baldoni podría abstenerse de pagar los honorarios legales en caso de poder demostrar que Blake Lively actuó “con malicia” al demandarlo. No obstante, hasta el momento del vereidcto, Baldoni y la productora Wayfarer han presentado pruebas escasas.

Por el momento, se desconoce la cifra que Justin Baldoni deberá retribuir a Blake Lively, así como el método que se utilizará para calcular los honorarios legales.

Asimismo, se confirmó que en su veredicto Lewis J. Liman rechazó la petición de la histrionisa de triplicar cualquier indemnización y reclamar daños punitivos conforme a la ley de California: “No se ajustaban a las “normas procesales federales cuidadosamente elaboradas para proteger los derechos de las partes”, se señala en el escrito.

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