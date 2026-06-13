Martín Anselmi ya tiene nuevo equipo en Europa: dirigirá en la Primera División de España

El banquillo del Elche ya tiene nuevo ocupante para la próxima temporada. El club español confirmó la llegada del entrenador argentino Martín Anselmi, quien asumirá el proyecto deportivo del conjunto ilicitano tras su reciente paso por el fútbol brasileño y después de haber acumulado experiencia tanto en Sudamérica como en Europa.

La entidad anunció que el técnico nacido en Buenos Aires, de 41 años, firmó un contrato por una campaña, con la posibilidad de extender el vínculo una temporada adicional condicionada al cumplimiento de objetivos establecidos por el club.

Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero.



¡Bienvenido, Martín Anselmi! ?? — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

La elección de Anselmi llega en un momento de transición para el equipo franjiverde, que quedó sin entrenador luego de que Eder Sarabia decidiera no continuar al frente del plantel tras asegurar la permanencia del club en la Primera División.

En el comunicado oficial, el Elche explicó que uno de los factores determinantes para apostar por el argentino fue la identidad futbolística que ha desarrollado durante su carrera. La institución destacó especialmente su apuesta por el juego posicional y señaló que su incorporación busca darle continuidad al camino deportivo que pretende consolidar en una categoría que describió como cada vez más exigente.

Un recorrido entre Sudamérica y Europa antes del desembarco en Elche

Antes de asumir este nuevo desafío en España, Anselmi construyó gran parte de su carrera como entrenador en el fútbol de Latinoamérica.

Tras iniciar su formación en divisiones inferiores de distintos clubes argentinos, uno de sus ciclos más destacados llegó en Ecuador con Independiente del Valle. Allí conquistó la Copa Sudamericana 2022 y también logró la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el estadio Maracaná, además de participar en la Copa Libertadores.

“Quiero un equipo agresivo, que reaccione inmediatamente tras perder la posesión y recupere rápido”. ? pic.twitter.com/eYVDrpgGCL — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

Posteriormente continuó su trayectoria en el fútbol mexicano con Cruz Azul, en donde protagonizó una polémica salida, ampliando su recorrido internacional.

El salto al fútbol europeo se produjo en 2024 cuando asumió como entrenador del Porto. Durante su etapa en Portugal dirigió al equipo entre enero y mayo y compitió tanto en la liga local como en la Liga Europa y el Mundial de Clubes.

En ese ciclo registró 21 encuentros al mando del conjunto portugués, con balance de diez victorias y seis empates.

Su experiencia más reciente fue en Brasil, donde dirigió a Botafogo durante seis compromisos antes de concretarse su llegada al fútbol español.

Elche valoró en su presentación que Anselmi ha conseguido desarrollar equipos con una personalidad definida y una propuesta ofensiva reconocible, características que considera compatibles con la idea de construir un equipo competitivo y atractivo para su afición.

Sigue leyendo:

· Muere Billy Álvarez a los 80 años; el ex presidente de Cruz Azul fallece tras años de polémicas legales

· Johan Vásquez pudo haber ido al fútbol de Arabia Saudita

· En Corea del Sur califican a México como una “potencia”