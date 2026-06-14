Día Internacional de las Remesas: ¿Cuáles fueron los países más receptores de LATAM en 2025?

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, durante el año pasado las remesas a América Latina y el Caribe alcanzaron un récord histórico de $174,400 millones de dólares, marcando 16 años consecutivos de crecimiento, pese a las dificultades e incertidumbre económica que muchos migrantes atraviesan actualmente con constantes fluctuaciones en las monedas locales y las políticas más restrictivas.

Y a tan solo días de celebrar el Día Internacional de las Remesas Familiares este 16 de junio, el servicio de envío de dinero, Zapp, realizó un nuevo ránking de los 10 países latinoamericanos que mayores remesas recibieron durante el 2025.

Para José Luis Orozco, CEO de Zapp, “las remesas son mucho más que una transferencia de dinero; en muchos casos, son el sostén económico que une a las familias a través de las fronteras”, dijo.

En el caso de México, que desde hace años ha sido uno de los mayores receptores de remesas, el año anterior registró una caída del 4.6%, unos $61,791 millones; sin embargo, en términos generales, América Latina y el Caribe alcanzó un promedio de 16%.

Por ejemplo, en el caso de Guatemala, hubo un crecimiento del 20.2%, superando los $25,857 millones en 2025, siendo el segundo mayor receptor. Por su parte, El Salvador tuvo uno de los porcentajes más altos desde hace tres décadas con 27.3%, mientras que Honduras y Nicaragua registraron un 30% de su PIB.

Al respecto de estos datos, Orozco comentó que Centroamérica es hoy una de las regiones con mayor potencial de crecimiento en remesas del mundo, y la tecnología es la clave para que ese potencial se traduzca en bienestar real, expresó.

Sigue leyendo: