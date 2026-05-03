Día de las Madres: 60% de los hispanos planea enviar más dinero en remesas este año

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y, como tradicionalmente se acostumbra, muchos hispanos en Estados Unidos suelen honrar a sus progenitoras enviándoles regalos, obsequios y remesas para celebrar este día.

Entre la comunidad que mayormente envía dinero a su país se encuentran los mexicanos; sin embargo, a nivel general, cada año se registra un aumento considerable en el número de remesas enviadas a Latinoamérica durante la fecha y, pese a la incertidumbre económica, este año no será la excepción.

Aunque este año ha estado marcado por una fuerte inestabilidad económica y migratoria que ha afectado a muchas familias en Estados Unidos, según datos de una encuesta desarrollada por Zapp, en este 2026 los inmigrantes no solo enviarán dinero, sino que se prevé que la cantidad sea mayor en comparación con la del año pasado.

Según cifras de la encuesta, un 82% asegura que hace un envío especial todos los años durante el Día de la Madre; más del 60% de los hispanos planea enviar más dinero que el año anterior; un 46% prevé enviar entre $100 y $300 durante el 10 de mayo. Destacando que esta es “una forma de estar presente a la distancia”.

No obstante, un 73% señala que reunir el dinero para la remesa le costará más esfuerzo este año; la razón es los ingresos inestables debido al entorno migratorio incierto, aunado a un aumento de los gastos básicos.

Al respecto, José Luis Orozco, CEO de Zapp, señaló que en la encuesta también se pudo observar que un 41% de las madres que reciben las remesas en México usan el dinero para cubrir los gastos básicos del hogar, atención médica o medicamentos. Sin embargo, un 26% espera que su madre use el dinero como desee y un 25% desea que con la remesa su progenitora se dé un gusto especial.

Si bien este año la cantidad de dinero será mayor, la fecha se enmarca en un panorama económico difícil donde se debe decidir entre las prioridades y los gastos discrecionales. Recientemente, datos del Banco de México indicaron que durante 2025 las remesas familiares cayeron un 4.6%, aunado a que el fortalecimiento del peso mexicano disminuye el poder adquisitivo de cada dólar enviado, destaca el informe de Zapp.

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