Precio del dólar en México hoy, 11 de junio del 2026: valor en el día del inicio del Mundial 2026

Aunque hoy inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026, el tipo de cambio del dólar es de gran interés tanto para quienes envían remesas como para quienes realizarán operaciones con monedas extranjeras durante la justa mundialista. Este jueves 11 de junio de 2026, día en el que se dará la patada inicial, el billete verde muestra ligeras variaciones frente al peso mexicano.

El precio promedio del dólar en México hoy se ubica en $17.38 pesos por unidad. Durante la sesión previa, el peso mexicano registró una ganancia de 0.21%, favorecido por una menor fortaleza del dólar en los mercados internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al miércoles 10 de junio fue de $17.4061 pesos por unidad, cifra calculada con base en el promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias. Sin embargo, debido a las fluctuaciones que se presentan durante la jornada, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.42 pesos por dólar al cierre del día.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de este jueves la moneda estadounidense se cotizó en $17.39 pesos mexicanos. Esto representa una disminución de 0.13% respecto al cierre previo de $17.42 pesos por divisa.

En una perspectiva más amplia, el dólar acumula un avance semanal de 0.61%. No obstante, frente al mismo periodo del año pasado registra una caída de 6.63%, reflejando la fortaleza que el peso mexicano ha mantenido durante los últimos meses.

Por otra parte, la volatilidad del tipo de cambio se ubica actualmente en 7.55%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 7.59%. Este indicador muestra que el mercado cambiario continúa presentando movimientos, aunque sin episodios de alta incertidumbre.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este jueves quedó establecido en $17.3898 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.4312 pesos por unidad.

El FIX es utilizado como referencia en diversas operaciones financieras y comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones registradas por los principales bancos de México para este jueves 11 de junio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.65 pesos y venta en $17.94 pesos.

BBVA México: compra en $16.57 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banorte: compra en $16.15 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banamex: compra en $16.87 pesos y venta en $17.84 pesos.

y venta en $17.84 pesos. Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $18.00 pesos.

Entre las instituciones analizadas, BBVA México presenta una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada. Por su parte, Banamex ofrece el mejor precio de compra para quienes desean vender dólares. Esto podría ser especialmente fundamental para quienes estarán en México por estos días mundialistas.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.69 pesos y se compra en $16.56 pesos por unidad. Mientras tanto, en las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, la divisa estadounidense se vende en aproximadamente $17.50 pesos y se compra en $16.50 pesos.

Por otro lado, las empresas de transferencias internacionales también muestran diferencias en sus cotizaciones. Western Union cotiza el dólar en $17.07 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.88 pesos por unidad.

Cabe recordar que, a pesar de la fuerte expectativa que genera el inicio del Mundial 2026 en México, las actividades bancarias se mantienen, por lo que es recomendable revisar el precio del dólar antes de realizar cualquier operación, ya que la cotización cambia constantemente durante el día y puede tener fuertes variaciones durante esta jornada especial.

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