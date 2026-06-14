Orgullo hispano: Karl-Anthony Towns y José Alvarado dejan huella en el campeonato que devolvió la gloria a Nueva York

Los New York Knicks volvieron a la cima del baloncesto después de más de medio siglo de espera. Con el dominicano Karl-Anthony Towns y el puertorriqueño José Alvarado como parte fundamental del equipo, la franquicia neoyorquina conquistó el campeonato de la NBA tras imponerse a los San Antonio Spurs 4-1 en las Finales.

El título significó el fin de una sequía que se remontaba a 1973, cuando los Knicks habían conseguido su último campeonato. Ahora, una nueva generación de jugadores devolvió la gloria a una de las organizaciones más emblemáticas de la liga.

THE MOMENT ? pic.twitter.com/AbXrVhvBTh — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 14, 2026

Los Knicks vuelven a ser campeones de la NBA

Nueva York selló el campeonato con una victoria por 94-90 sobre San Antonio en el Frost Bank Center, resultado que permitió cerrar la serie por 4-1 y asegurar el tercer título de la franquicia.

Los Knicks no levantaban el trofeo Larry O’Brien desde hace 53 años, una espera que terminó gracias a un plantel liderado por figuras que lograron responder en los momentos decisivos de la temporada.

WHO LET THE DOGS OUT ? pic.twitter.com/ZUaPnk9OPs — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 14, 2026

Karl-Anthony Towns, orgullo dominicano en la cima de la NBA

Aunque nació en Nueva Jersey, Karl-Anthony Towns siempre ha mostrado con orgullo sus raíces dominicanas. A los 30 años, el pívot consiguió el campeonato que durante años persiguió y celebró el logro con un emotivo mensaje tras el partido definitivo.

“Estaba escrito. Esto estaba escrito para Nueva York y esta noche salimos a tomarlo”, afirmó Towns en declaraciones a pie de pista después de conquistar el título.

El jugador también recordó los momentos difíciles que enfrentó durante su carrera.

“A lo largo de mi carrera me he caído muchas veces y también he escuchado a mucha gente decirme que me quedara en el suelo. Pero siempre me he levantado. Incluso cuando estaba hundido en el barro, seguí avanzando, un paso tras otro”, añadió.

Karl-Anthony Towns taking it all in.



The former No. 1 pick is now an NBA CHAMPION ? pic.twitter.com/rXrrYPDTWg — NBA (@NBA) June 14, 2026

El recuerdo de su madre marcó la celebración

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Towns recordó a su madre, de origen dominicano, quien falleció en 2020 a causa de COVID-19.

“Ustedes ya conocen mi historia y solo quiero decir una cosa: gracias, mamá. Gracias por darme una”.

Las palabras del jugador conmovieron a los aficionados y se convirtieron rápidamente en uno de los momentos más compartidos tras la consagración de los Knicks.

"Thank you mama, I appreciate you getting me one." ?



Karl-Anthony Towns is officially an NBA champion ? pic.twitter.com/m4B9DGWI9E — ESPN (@espn) June 14, 2026

José Alvarado cumple el sueño con el equipo de su ciudad

Otro de los protagonistas latinos del campeonato fue José Alvarado, nacido en Brooklyn y de ascendencia puertorriqueña. Durante la campaña fue un jugador de rol muy valioso y su momento más importante llegó en las Finales, especialmente en la histórica remontada del Juego 4, cuando aportó energía defensiva, presión sobre el balón y 8 puntos decisivos en el último cuarto.

Boricua pride.

Knicks guard Jose Alvarado, who has Puerto Rican and Mexican roots, proudly celebrated with a Puerto Rican flag.

?????? pic.twitter.com/2Jl4LQ4U2R — Our Esquina (@OurEsquina) June 14, 2026

Para el base, el título tuvo un significado especial, ya que desde niño fue seguidor de los Knicks y ahora forma parte del grupo que devolvió el campeonato a Nueva York después de más de cinco décadas.

Su presencia en el equipo campeón también representa un motivo de orgullo para la comunidad puertorriqueña y para los aficionados latinos que siguen la NBA alrededor del mundo.

Every New York hooper's dream. NBA champion Jose Alvarado ? pic.twitter.com/Qxk7h4i7nU — ESPN (@espn) June 14, 2026

Los números de Towns en las Finales de la NBA

Durante la serie por el campeonato, Karl-Anthony Towns aportó consistencia en ambos lados de la cancha y fue una de las piezas clave del esquema neoyorquino.

El dominicano cerró las Finales con promedios de 13 puntos y 10.6 rebotes por partido, contribuyendo de manera importante al campeonato de los Knicks.

Con el título ya asegurado, Towns y Alvarado se consolidan como dos de los referentes latinos más destacados de la NBA actual y como parte de un equipo que devolvió a Nueva York a lo más alto del baloncesto profesional.

Sigue leyendo:

· Por primera vez en 53 años: New York Knicks son los campeones de la NBA

· San Antonio rescata un triunfo clave en el Juego 3 de las Finales de la NBA en Nueva York

· Trump recibe una lluvia de abucheos en las Finales de la NBA en Nueva York