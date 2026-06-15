Adolescente embarazada queda paralizada tras recibir un disparo durante presunto robo en Ohio

Una adolescente de 18 años permanece en recuperación después de resultar gravemente herida durante un presunto robo ocurrido en Toledo, Ohio.

Según autoridades y familiares, Angel Jones tenía 26 semanas de embarazo cuando recibió un disparo durante un encuentro organizado con una persona que ella y su novio habían conocido previamente a través de Snapchat, reseñó Daily Mail.

De acuerdo con el reporte policial, la pareja se trasladó hasta Greenway Avenue cuando un hombre vestido de negro se acercó al vehículo e intentó cometer un robo armado.

Los investigadores señalaron que el sospechoso apuntó con un arma al novio de Jones y exigió dinero.

Durante el incidente se produjo un forcejeo cuando el joven intentó apartar el arma.

Fue entonces cuando se realizó el disparo que alcanzó a Angel.

La bala no alcanzó al bebé, pero causó una lesión medular grave

La madre de la adolescente, Brandy Jones, explicó que el proyectil impactó primero el brazo izquierdo de su hija, atravesó parte del torso y terminó alojándose en el pecho.

Según el relato familiar, el disparo pasó por encima del bebé sin alcanzarlo. Sin embargo, la lesión provocó daños severos.

Familiares indicaron que el proyectil fracturó una vértebra y causó una lesión importante en la médula espinal.

Actualmente, la joven permanece paralizada de la cintura hacia abajo.

De acuerdo con lo explicado por su madre, los médicos todavía no pueden determinar si recuperará la movilidad.

La familia también indicó que, debido a las lesiones, la adolescente enfrenta limitaciones físicas adicionales mientras continúa el embarazo.

Médicos buscan prolongar el embarazo mientras continúa la investigación

Según la familia, el impacto del disparo también desencadenó contracciones prematuras cuando el embarazo tenía 26 semanas.

El equipo médico trabaja para retrasar el parto y permitir el mayor desarrollo posible del bebé antes del nacimiento.

La madre de la joven explicó que los especialistas administran tratamientos dirigidos a favorecer el desarrollo pulmonar y neurológico del bebé ante la posibilidad de un nacimiento anticipado.

La familia señaló que el embarazo permanece bajo vigilancia médica constante.

Mientras tanto, continúan evaluando necesidades futuras relacionadas con accesibilidad, movilidad y adecuaciones del hogar si la condición física de Angel se mantiene.

Familiares también informaron que parte de una campaña de recaudación busca apoyar gastos médicos y ofrecer una recompensa por información que permita identificar al responsable.

Hasta el momento, la policía no ha informado arrestos relacionados con el caso.

La familia indicó que el novio de la adolescente ha permanecido acompañándola durante la hospitalización mientras continúa la recuperación.

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