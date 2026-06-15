Bombardero B-52 se estrella en base aérea de California

Un bombardero B-52 Stratofortress, con ocho personas a bordo, se estrelló la mañana de este lunes poco después de despegar de la base aérea Edwards, en el condado de Kern, al noreste de Lancaster.

En un mensaje en las redes sociales, la base aérea informó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 11:20 a.m.

ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.



Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

“Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea, con ocho personas a bordo en una misión de prueba rutinaria, se estrelló poco después del despegue a las 11:20 a.m.“, informó la Base Aérea Edwards en un comunicado.

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“Los primeros indicios apuntan a que el accidente fue fatal. El personal de respuesta a emergencias se encuentra en el lugar y las autoridades están trabajando para localizar a todos los ocupantes. El accidente está siendo investigado”, se agregó en el comunicado.

Funcionarios de la base aérea informaron que los equipos de emergencia respondieron inmediatamente para acudir al lugar donde se encontraba el bombardero acidentado.

De acuerdo con los informes, poco después de que el bombardero se estrelló, se elevó una columna de humo negro que era visible desde varias millas de distancia.

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Después del accidente, se suspendieron las operaciones aéreas en la base Edwards y los aviones que tenían como destino este aeródromo fueron desviados a otros lugares.

La Base Edwards es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos así como por la NASA para llevar a cabo vuelos de prueba de aeronaves nuevas y en desarrollo.

El B-52 Stratofortress, que normalmente cuenta con una tripulación de cinco personas, es un bombardero de largo alcance que fue introducido en la década de 1950, y que se mantiene como una aeronave clave del poder aéreo de las fuerzas armadas estadounidenses.

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La aeronave, fabricada por Boeing, es capaz de transportar armas convencionales y nucleares a largas distancias.

Como parte de la flotilla de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el bombardero B-52 ha participado en conflictos armados que van desde Vietnam hasta operaciones en la guerra de Irán.

La mayor parte de la Base Edwards se encuentra en el condado de Kern, pero su extremo oriental está en el condado de San Bernardino y una parte meridional en el condado de Los Ángeles.

El centro neurálgico de la base se localiza en Edwards, California.

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