Kourtney Kardashian y Travis Barker revelan que perdieron un embarazo a los seis meses de relación

Kourtney Kardashian y Travis Barker compartieron por primera vez uno de los momentos más dolorosos de su relación: un aborto espontáneo que sufrieron seis meses después de iniciar su noviazgo en 2021.

La pareja hizo una rara aparición conjunta en la alfombra roja el sábado 13 de junio durante el Festival de Cine de Tribeca 2026 en Nueva York, donde asistieron al estreno del documental “Travis Barker: Love Is Louder Than Fear”, que explora la vida del baterista de blink-182.

Fue dentro de este proyecto documental donde ambos decidieron abrirse con sinceridad sobre la pérdida gestacional que marcó su historia de amor. Según revelaron, Kourtney, de 47 años, sufrió un aborto espontáneo que los dejó “destrozados”.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, supo en su momento que esperaban una niña, a la que planeaban llamar Tulip. Sin embargo, durante una cita médica cuando el embarazo cursaba los tres meses, recibieron la devastadora noticia de que el bebé ya no tenía latido.

“Cuando perdimos al bebé, quedamos destrozados”, confesó Kourtney en el documental, según recoge Us Weekly. “Lloramos durante días”, añadió.

Los intentos para un nuevo embarazo

La fundadora de Poosh también detalló los difíciles intentos por volver a quedar embarazada, que incluyeron cinco ciclos de fertilización in vitro (FIV) en solo ocho meses. Finalmente, la pareja decidió pausar el proceso antes de concebir de manera natural a su hijo Rocky, quien nació en noviembre de 2023.

Poco después del nacimiento de Rocky, Travis se tatuó un diseño en honor a la bebé, como un gesto simbólico de su amor y la superación de las adversidades.

“Travis Barker: Love Is Louder Than Fear” estará disponible en streaming a través de Hulu a partir del 13 de agosto de 2026.

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