Mundial 2026: Resultados de los juegos del 14 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 15 de junio

El Mundial 2026 continúa entregando emociones en su fase de grupos. La jornada del 14 de junio dejó una lluvia de goles, un empate entre dos selecciones candidatas y resultados que comienzan a perfilar la lucha por los boletos a la siguiente ronda.

Mientras tanto, este 15 de junio entran en acción algunas de las selecciones más esperadas del torneo, entre ellas España, Bélgica y Uruguay, en una fecha que promete grandes emociones para los aficionados del fútbol.

Resultados del Mundial 2026 del 14 de junio

La actividad del sábado dejó partidos con marcadores contundentes y actuaciones destacadas que podrían marcar el rumbo de varios grupos.

Alemania aplasta a Curazao

Alemania protagonizó la goleada más escandalosa de la jornada al imponerse por 7-1 a Curazao, enviando un mensaje claro al resto de los contendientes y colocándose como uno de los equipos más sólidos en el arranque del torneo; por su parte, Curazao marcó un histórico primer gol en Mundiales.

Países Bajos y Japón firman un empate emocionante

En uno de los encuentros más atractivos del día, Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en un duelo intenso que mantuvo la incertidumbre hasta el silbatazo final.

Costa de Marfil vence por la mínima a Ecuador

Costa de Marfil consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Ecuador, resultado que le permite sumar tres puntos importantes en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

Suecia golea a Túnez

La selección de Suecia mostró contundencia ofensiva y derrotó 5-1 a Túnez, consolidándose como uno de los equipos más efectivos de la fecha.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 15 de junio

La actividad mundialista continúa este domingo con cuatro encuentros que podrían comenzar a definir el panorama de los Grupos G y H.

Día de estreno para los Grupos G y H. ??#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) June 15, 2026

España vs Cabo Verde

La selección española hará su debut en el torneo enfrentando a una de las sorpresas del continente africano. Los dirigidos por España parten como favoritos, pero deberán demostrarlo en la cancha.

Horario en Estados Unidos: 12:00 horas ET y 09:00 horas PT.

12:00 horas ET y 09:00 horas PT. Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Bélgica vs Egipto

Uno de los duelos más atractivos del día enfrentará a una talentosa generación belga contra un conjunto egipcio que buscará dar la campanada.

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

15:00 horas ET y 12:00 horas PT. Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Arabia Saudita vs Uruguay

La escuadra uruguaya inicia su participación en la Copa del Mundo con la misión de sumar tres puntos ante una Arabia Saudita que ya ha demostrado en torneos recientes que puede competir ante cualquier rival.

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.

16:00 horas ET y 13:00 horas PT. Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Irán vs Nueva Zelanda

La jornada cerrará con un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones, que buscarán arrancar con el pie derecho su camino mundialista.

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

21:00 horas ET y 18:00 horas PT. Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Así marcha el Mundial 2026 tras la jornada del 14 de junio

Las goleadas de Alemania y Suecia, además del empate entre Países Bajos y Japón, dejaron movimientos importantes en la clasificación de sus respectivos grupos. Sin embargo, gran parte de las miradas estarán puestas este 15 de junio en el debut de selecciones históricas como España, Bélgica y Uruguay, candidatas a pelear por los puestos de privilegio en el torneo.

La fase de grupos apenas comienza, pero cada punto puede resultar decisivo en la carrera por alcanzar los octavos de final del Mundial 2026.

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