Esposa de Bruce Willis aclaró algunos detalles sobre la salud del actor

Emma Heming Willis decidió poner fin a una de las dudas más frecuentes y erróneas que rodean la salud de su esposo, el reconocido actor Bruce Willis.

En una reciente entrevista en el pódcast The Bossticks, la modelo y empresaria de 47 años aclaró un importante malentendido público: la enfermedad del protagonista de “Die Hard” no ha borrado sus recuerdos familiares.

“Cuando la gente pregunta: ‘¿Se acuerda de quién eres?’, yo respondo: ‘Sí, claro que sí, porque no tiene Alzheimer, tiene DFT'”, detalló Heming.

La esposa del actor explicó que existe una confusión generalizada que vincula inmediatamente cualquier tipo de demencia con la pérdida total de la memoria. Sin embargo, la demencia frontotemporal (DFT), diagnosticada formalmente a Willis en 2023 tras retirarse por sufrir afasia, funciona de manera diferente.

Según expuso Heming, la DFT tiene tres variantes principales que dañan distintas zonas del cerebro: una afecta el comportamiento, otra el movimiento y una tercera el lenguaje. Esta última es la que padece el actor de 71 años. Por esta razón, el intérprete aún reconoce perfectamente tanto a ella como a sus hijas.

A pesar de este alivio cognitivo, la situación sigue siendo un enorme desafío emocional. Heming describió su rol como cuidadora como un proceso de “duelo ambiguo”, donde se llora la pérdida de alguien que sigue físicamente presente.

“Estas enfermedades te van quitando cosas muy lentamente. Sientes que estás en un duelo constante”, confesó.

Con sus declaraciones, la familia Willis busca visibilizar las realidades de la DFT y romper los estigmas de un padecimiento que suele presentarse en personas menores de 60 años.

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