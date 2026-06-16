Kamala Harris acusa a Trump de encabezar la administración más corrupta e incompetente en la historia de EE.UU.

En su primera gira internacional desde las elecciones presidenciales de 2024, la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó duras críticas contra el gobierno del presidente Donald Trump, al que calificó como la administración “más despiadada, corrupta e incompetente” que ha experimentado el país. Durante su participación en la Austrian World Summit, una conferencia internacional sobre medio ambiente celebrada en Viena y organizada por Arnold Schwarzenegger, Harris aseguró que muchas de las acciones emprendidas por Trump durante su segundo mandato fueron anticipadas por sus críticos antes de las elecciones.

La exvicepresidenta sostuvo que el mandatario republicano ha utilizado instituciones federales, incluido el Departamento de Justicia, para perseguir a sus adversarios políticos. Según afirmó, este escenario era previsible debido a las promesas realizadas por Trump durante la campaña presidencial.

Harris también expresó confianza en que el Partido Demócrata obtendrá buenos resultados en las elecciones legislativas de noviembre, cuando estarán en juego numerosos escaños del Congreso. A su juicio, existe un amplio sector de votantes que no respalda las políticas impulsadas por la actual administración.

“Dos tercios de los estadounidenses no votaron por este proyecto político”, señaló la exfuncionaria al analizar los resultados de los comicios presidenciales de 2024.

Former VP Kamala Harris on Trump: "I am not surprised that he may be using the Department of Justice to go after a political enemy in the current governor of California." pic.twitter.com/ZokqM6hQGA — CSPAN (@cspan) June 16, 2026

Críticas a la política exterior y económica

La exvicepresidenta también cuestionó la estrategia internacional de Trump, especialmente en relación con Irán. Harris describió el reciente conflicto militar impulsado por Washington como una “guerra elegida” y aseguró que la mayoría de los estadounidenses no deseaban una nueva confrontación en Medio Oriente.

Asimismo, argumentó que las tensiones bélicas han contribuido al incremento de los precios de la energía y al aumento del costo de vida para millones de familias. Según dijo, muchos hogares estadounidenses enfrentan una situación financiera vulnerable debido a la inflación y al encarecimiento de bienes esenciales.

Harris sostuvo además que, independientemente de cómo concluyan las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, Trump terminará proclamando una victoria política, aunque el resultado final sea similar a los acuerdos alcanzados durante la administración de Barack Obama.

Las declaraciones de la exvicepresidenta reflejan el tono cada vez más confrontativo que comienza a perfilarse de cara a las elecciones de mitad de mandato, consideradas por ambos partidos como una prueba clave para medir el respaldo ciudadano a la Casa Blanca.

Welcome in Vienna, my dear friend Arnold @Schwarzenegger? and former US Vice-President @KamalaHarris?? ? I am happy to join forces for the 10th anniversary of the #AustrianWorldSummit. (vdb) pic.twitter.com/pXdiK8cXfn — Alexander Van der Bellen (@vanderbellen) June 16, 2026

Harris y Schwarzenegger defienden la cooperación climática

Más allá de la política partidista, la conferencia también sirvió para mostrar un frente común entre figuras de distintas corrientes ideológicas frente a los desafíos ambientales.

Harris y Schwarzenegger coincidieron en que la lucha contra la contaminación y el cambio climático requiere colaboración entre gobiernos, empresas, ciudades y ciudadanos, independientemente de las diferencias políticas. El exgobernador republicano de California, quien ha mantenido posturas críticas hacia Trump en materia ambiental, defendió la expansión de las energías renovables y cuestionó el respaldo de la administración actual a industrias altamente contaminantes como el carbón.

Schwarzenegger afirmó que los avances en energías limpias continúan produciéndose a nivel estatal, local y empresarial, incluso cuando existen retrocesos desde Washington. Según explicó, el impulso global a las tecnologías renovables demuestra que la transición energética mantiene una trayectoria de crecimiento.

Por su parte, Harris insistió en que la protección del medio ambiente debe presentarse también como una oportunidad económica para los consumidores, destacando que las energías limpias pueden representar ahorros significativos para las familias y las empresas.

La exvicepresidenta concluyó señalando que muchos ciudadanos consideran que, una vez concluido el actual mandato presidencial, existirán nuevas oportunidades para fortalecer las políticas públicas y responder con mayor eficacia a las necesidades económicas y sociales del país.

Sigue leyendo: