Sheinbaum dice que Trump “no está bien informado” y prefiere “no engancharse” tras nuevos señalamientos del mandatario republicano

La mañana de este jueves, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “no hay que engancharse” con los nuevos señalamientos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien dijo en el marco de los trabajos del G7, que México está controlado por los cárteles y que la mandataria mexicana “es una mujer muy buena, pero también muy asustada”.

“Lo ha dicho en otras ocasiones, yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración, pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, es lo que a mi me importa. El pueblo de México sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma, todo por el pueblo de México”, señaló.

“También se dirige a los estadounidenses en su manera, en su forma. Nosotros no queremos entrar en un debate personal con el presidente Trump, defendemos nuestras posiciones y buscamos siempre la mejor relación posible con nuestros principios, defendiéndonos, hasta ahora esa siempre ha sido mi posición y creo que es la correcta”, reiteró.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Tras ser cuestionada sobre si México está controlado por los cárteles del narcotráfico como lo ha afirmado Trump en varias ocasiones, Sheinbaum Pardo aseguró que el republicano no está bien informado y puso de ejemplo lo realizado por al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina (SEMAR), el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

“No está bien informado él (Donald Trump), se lo he dicho personalmente, no es algo que diga por primera vez. El estado mexicano existe, se lo dije aquí el otro día, cuando vino el secretario de seguridad de Estados Unidos (Markwayne Mullin) , que estuvo aquí y que se refirió a los grupos delictivos, yo le dije, hay estado mexicano, y hay cabezas de instituciones del estado mexicano además de la presidenta. Aquí tiene usted por ejemplo a Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida, por un grupo delincuencial, y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida al servicio público y al pueblo de México”, mencionó

“Aquí tiene usted al general secretario, al general Trevilla , que recientemente en un operativo para la detención de uno de los líderes más buscados de un grupo de la delincuencia organizada, lamentablemente y tristemente perdieron la vida más de 30 hombres y mujeres, con esa dificultad y todos los días está dedicado a la protección de México”, continuó.

“Y aquí tiene usted al almirante secretario (Raymundo Pedro Morales Ángeles), que todos los días protege los mares, las costas y que está personalmente atendiendo la seguridad, y aquí están los resultados, porque hay resultados”, sostuvo.

La titular del ejecutivo mexicano reveló que le ha comentado a Donald Trump que el pueblo de México “es muy valiente” y que defenderá siempre su soberanía.

“Hay mucha entrega, mucho compromiso de servidores públicos honestos, valientes y patriotas, así tal cual se lo dije a él y se lo he dicho al presidente Trump. Hubo una vez que le dije, presidente, el pueblo de México es muy valiente, muy valiente, y es un pueblo extraordinario, y defiende su soberanía. Entonces esa siempre ha sido nuestra posición”

Ante la intención de Trump de realizar trabajos terrestres en territorio mexicano para presuntamente combatir el narcotráfico, la jefa del ejecutivo mexicano mencionó que ese trabajo lo deberían de hacer los estadounidenses pero en su territorio para evitar que lleguen más armas a México.

“Sería muy bueno que lo hicieran en su territorio, porque es muy importante que paren la entrada de armas… Aquí ya en México se detuvo unos vehículos que traían armas, un buen arsenal de armas de Estados Unidos, pero ya aquí en el territorio mexicano, entonces ellos, allá, nosotros acá y coordinándonos”, manifestó.

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