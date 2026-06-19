Decidido: Porsche pone fin a los Taycan familiares en Estados Unidos

No todos los vehículos logran sobrevivir al veredicto del mercado. Incluso modelos admirados por los entusiastas pueden desaparecer cuando las cifras dejan de acompañarlos. Eso es justamente lo que ocurrirá con dos de las variantes más particulares de la familia Taycan.

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Porsche decidió retirar de su catálogo estadounidense las versiones Cross Turismo y Sport Turismo a partir del año modelo 2027. La medida coincide con la renovación del sedán eléctrico y supone el cierre de una etapa para los últimos vehículos familiares que quedaban dentro de la oferta de la marca.

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Aunque la compañía no realizó un anuncio formal en el lanzamiento de la gama 2027, la ausencia de ambas carrocerías no pasó desapercibida. Poco después, distintas publicaciones especializadas confirmaron que los modelos dejarán de comercializarse debido a una demanda insuficiente.

Los números terminaron inclinando la balanza

El Taycan llegó al mercado como una de las apuestas eléctricas más ambiciosas de Porsche. Su combinación de prestaciones, lujo y tecnología le permitió captar rápidamente la atención de los compradores.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar. En 2023, la marca registró su mejor resultado en Estados Unidos con 7,570 unidades vendidas. A partir de entonces, la tendencia fue claramente descendente.

Las entregas cayeron a 4,747 vehículos en 2024 y volvieron a reducirse hasta 4,142 unidades en 2025. Los datos más recientes tampoco son alentadores. Durante el primer trimestre de 2026, Porsche comercializó apenas 607 Taycan, muy por debajo de los 1,019 registrados en el mismo período del año anterior.

Un modelo diferente dentro de la gama

Cuando apareció en 2021, el Taycan Cross Turismo ofreció una propuesta poco habitual entre los eléctricos premium. Conservaba el carácter deportivo del Taycan, pero añadía una carrocería más práctica y una mayor capacidad de carga.

También incorporaba una configuración orientada a caminos menos convencionales, algo que le permitió diferenciarse de la mayoría de rivales en el segmento de lujo.

Por su parte, el Sport Turismo apostaba por una estética más elegante y deportiva, manteniendo una mayor versatilidad respecto al sedán tradicional.

Porsche Taycan 2025. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

La electrificación sigue siendo prioridad

La salida de estas versiones no significa que Porsche esté reduciendo sus ambiciones eléctricas. La estrategia de electrificación de la marca continúa avanzando, aunque con ajustes según la realidad de cada mercado.

En Estados Unidos, la compañía sigue apoyándose en modelos como el Taycan, el Macan eléctrico y el futuro Cayenne Electric. La diferencia es que ahora busca simplificar su oferta y concentrar recursos en las configuraciones que generan una mayor demanda.

Taycan Turbo S Cross Turismo, Porsche eBike Sport. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

El adiós a los Cross Turismo y Sport Turismo marca el final de una propuesta muy apreciada por un grupo de clientes fieles. Sin embargo, en la industria automotriz actual, la pasión suele tener menos peso que las cifras de ventas, y Porsche acaba de tomar una decisión que refleja precisamente esa realidad.

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