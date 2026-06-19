Olimpia de Paraguay confirma el fichaje del mediático y viral Tim Payne

El Club Olimpia continúa reforzando su plantel para la segunda mitad de la temporada y confirmó una incorporación que ha llamado la atención dentro y fuera de Paraguay. El conjunto asunceno hizo oficial el fichaje de Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda que actualmente disputa el Mundial 2026.

La llegada del experimentado lateral representa una apuesta internacional por parte del club paraguayo, que busca fortalecer su plantilla de cara a los desafíos locales e internacionales que afrontará durante los próximos meses.

Olimpia oficializa la llegada de Tim Payne

A través de sus redes sociales, el equipo paraguayo anunció la contratación del futbolista neozelandés con un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los aficionados.

“Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo al club más glorioso del Paraguay ¡Bienvenido al decano, Tim“, publicó la institución en su cuenta oficial.

La operación confirma los reportes que habían circulado durante los últimos días en medios paraguayos y convierte a Payne en uno de los refuerzos más llamativos del mercado sudamericano.

Nueva Zelanda y Paraguay.



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Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



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New Zealand and Paraguay.



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From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



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Además del defensor oceánico, Olimpia también anunció la incorporación del delantero argentino Braian Romero, reforzando dos zonas clave del plantel.

La reacción de Tim Payne tras firmar con Olimpia

El futbolista no tardó en pronunciarse después de hacerse oficial su llegada al conjunto franjeado.

“Como futbolista, siempre quieres competir al más alto nivel, tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío y no puedo esperar“, afirmó Payne en un video compartido en sus redes sociales.

El defensor también destacó el impacto que tendrá esta nueva etapa tanto en el plano profesional como personal.

Previamente calificó la transferencia como “una gran decisión” para su familia y para su carrera deportiva.

“Estoy listo“, concluyó el jugador en español.

"TENER LA OPORTUNIDAD DE JUGAR PARA OLIMPIA, EL CLUB MÁS GRANDE DE PARAGUAY, ES UN GRAN DESAFÍO"



?? Con este mensaje, Tim Payne se despidió de Wellington Phoenix y anunció su arribo a Olimpia



? @elClubOlimpia pic.twitter.com/n45Txfinfg — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026

¿Quién es Tim Payne, nuevo refuerzo de Olimpia?

Timothy John Payne, nacido en Auckland en 1994, inició su formación en el Auckland City antes de dar el salto al futbol europeo.

Su carrera continuó en Inglaterra, donde pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.

Posteriormente tuvo experiencia en Estados Unidos antes de regresar a Oceanía, donde encontró estabilidad en el Wellington Phoenix, equipo que compite en la A-League, la máxima categoría del futbol australiano.

Habitualmente se desempeña como lateral derecho, aunque también puede jugar como defensor central, una versatilidad que podría resultar valiosa para el cuerpo técnico de Olimpia.

Mundial 2026: Payne llega a Paraguay en plena participación con Nueva Zelanda

La contratación adquiere un interés adicional porque se produce mientras el jugador participa en el Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda.

El defensor fue titular en el empate 2-2 frente a Irán durante el debut mundialista de su selección y disputó 78 minutos en el encuentro.

Además de su presencia en la Copa del Mundo, Payne ganó notoriedad recientemente en redes sociales tras convertirse en protagonista de una tendencia impulsada por un creador de contenido, situación que incrementó significativamente su popularidad a nivel internacional.

Olimpia piensa en la Copa Sudamericana

La llegada de Payne forma parte de la estrategia del club para fortalecer una plantilla que sigue compitiendo en el plano continental.

Actualmente, Olimpia está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana y espera conocer a su próximo rival, que saldrá de la serie de repechaje entre Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín.

Con experiencia internacional, presencia mundialista y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones defensivas, Tim Payne se convierte en una de las apuestas más interesantes del conjunto paraguayo para afrontar una temporada en la que buscará protagonismo tanto en Paraguay como en Sudamérica.

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