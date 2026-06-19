Trump asegura que Meloni le “suplicó” una foto; ella lo desmiente y lo acusa de mentir

Lo que parecía ser una de las relaciones más sólidas entre Donald Trump y un líder europeo terminó convirtiéndose en una nueva controversia internacional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, acusó públicamente al presidente estadounidense de mentir después de que asegurara que ella le había “rogado” tomarse una fotografía con él durante la reciente cumbre del G7 en Francia.

La disputa provocó una fuerte reacción en el gobierno italiano y amenaza con deteriorar uno de los vínculos políticos más cercanos que Trump mantenía en Europa.

La declaración de Trump que detonó la polémica

Durante una entrevista concedida al canal italiano LA7, Trump afirmó que Meloni insistió en fotografiarse con él durante la reunión de líderes del G7.

“Me rogó que me tomara una foto. Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo”, declaró Trump.

El mandatario incluso aseguró que aceptó la petición porque le “dio lástima”, comentarios que rápidamente generaron indignación en Italia y provocaron una respuesta directa de la primera ministra.

Hasta apenas unos días antes, Meloni había defendido públicamente su relación con Trump y había asegurado que ambos mantenían una comunicación fluida pese a sus diferencias en algunos temas internacionales.

Ni yo ni Italia mendigamos jamás”, Meloni

La reacción no tardó en llegar. A través de un video publicado en Instagram, Meloni rechazó de manera categórica la versión del presidente estadounidense.

“Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy asombrada”, afirmó la mandataria italiana.

La líder conservadora también cuestionó el trato que Trump brinda a sus aliados occidentales.

“No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados”, señaló.

Meloni fue aún más contundente al concluir su mensaje: “Ni yo ni Italia mendigamos jamás”.

Sus declaraciones marcaron uno de los enfrentamientos más duros entre ambos líderes desde que comenzaron a construir una relación cercana basada en posiciones conservadoras compartidas.

La tensión escala dentro del gobierno italiano

La controversia no quedó limitada a un intercambio de declaraciones. Diversos funcionarios italianos salieron en defensa de Meloni y criticaron abiertamente al mandatario estadounidense.

El subsecretario de la presidencia italiana, Giovanbattista Fazzolari, acusó a Trump de deteriorar la histórica relación entre Estados Unidos y Europa, mientras que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita oficial a Miami programada para los próximos días.

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