Volvo simplifica la carga eléctrica con Plug & Charge

Hay una escena que se repite con frecuencia entre los conductores de vehículos eléctricos. Llegan a una estación de carga, buscan una aplicación, verifican métodos de pago y siguen varios pasos antes de comenzar la recarga. Volvo cree que todo ese proceso puede simplificarse de forma radical.

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La firma sueca acaba de anunciar la incorporación de la tecnología Plug & Charge en sus modelos eléctricos más recientes. La propuesta es sencilla. El conductor conecta el cable y el vehículo se encarga del resto sin necesidad de utilizar aplicaciones, tarjetas o códigos QR.

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La nueva función debutará en el Volvo EX90 y también formará parte del futuro EX60. Gracias a la integración entre el vehículo, las plataformas de pago y las estaciones compatibles, la autenticación se realiza automáticamente.

Esto significa que la sesión de carga comienza prácticamente de inmediato una vez conectado el cable. El proceso administrativo queda oculto para el usuario, que solo debe esperar a que la batería empiece a recibir energía.

La intención de Volvo es reducir las fricciones que todavía existen en la experiencia de uso de los vehículos eléctricos y acercarla a la simplicidad que los conductores esperan en su día a día.

Miles de puntos de carga disponibles

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la infraestructura disponible para utilizar esta tecnología. Volvo confirmó que sus clientes tendrán acceso a más de 35,000 estaciones compatibles distribuidas por Estados Unidos.

Entre ellas aparecen los conocidos Superchargers y los nuevos puntos de carga desarrollados por IONNA, una iniciativa respaldada por varios fabricantes para acelerar la expansión de la carga rápida en Norteamérica.

Para quienes recorren largas distancias, disponer de una red extensa y fácil de utilizar puede marcar una diferencia importante al momento de planificar un viaje.

La Minivan Volvo EM90. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

La navegación también se vuelve más inteligente

La estrategia de Volvo no se limita al momento de conectar el vehículo. La compañía también está integrando la búsqueda de estaciones compatibles dentro de su ecosistema digital.

Los conductores podrán localizar puntos de carga desde el sistema Google Automotive incorporado en el vehículo o a través de la aplicación oficial de Volvo Cars.

Además, la navegación será capaz de calcular rutas incluyendo automáticamente las paradas de recarga necesarias. De esta manera, el conductor podrá concentrarse en el trayecto mientras el sistema se ocupa de gestionar la energía requerida para llegar al destino.

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