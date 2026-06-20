5 funciones de iOS 27 que tienes que probar en tu iPhone apenas actualices

Apple no se quedó de brazos cruzados con iOS 27. Si bien Siri AI acaparó todos los flashes durante la WWDC26, la realidad es que debajo del radar hay una lista de mejoras que van a cambiar la forma en que usas tu iPhone todos los días.

Desde dividir cuentas del restaurante con tu cámara hasta compartir tu ubicación con fecha de caducidad, este sistema tiene sorpresas para todos. Aquí te contamos las cinco funciones que debes probar en cuanto llegue la actualización a tu dispositivo.

5 Funciones que llegan con iOS 27

1. Apple Wallet se convierte en tu nuevo asistente financiero

Esta es, sin duda, una de las novedades más prácticas de iOS 27. Apple Wallet ahora puede escanear recibos directamente con la cámara del iPhone y dividir la cuenta entre tus amigos usando Apple Cash. No es magia, es Apple Intelligence trabajando en segundo plano para identificar cada ítem del recibo, calcular la parte proporcional de impuestos y propinas, y facilitarles el pago a todos a través de Messages o Wallet.

Pero eso no es todo. También llega el soporte para digitalizar tarjetas de membresía y lealtad físicas. Basta con apuntar la cámara al código de barras y la tarjeta queda guardada automáticamente en Wallet. Hasta el Apple Watch se suma, permitiendo anclar los pases al Smart Stack para acceso inmediato. Y los viajeros tienen una razón extra para emocionarse, ya que hoteles participantes integrarán llaves digitales, horarios de actividades y actualizaciones en tiempo real directamente dentro de la app.

2. Find My se vuelve mucho más inteligente con el control de ubicación

El rastreo de ubicación siempre ha sido un arma de doble filo — útil, pero a veces incómodo. iOS 27 le da al usuario el poder total sobre eso. Ahora puedes compartir tu ubicación por un tiempo personalizado, ya sea unos minutos, varias horas, varios días o hasta una fecha y hora específica. Se acabó la preocupación de quedarte compartiendo tu ubicación con alguien sin darte cuenta.

Además, la app introduce la opción de pausar temporalmente el acceso a tu ubicación con un contacto específico hasta el final del día. ¿Preparando una sorpresa de cumpleaños? ¿Quieres un momento de privacidad sin dramas? iOS 27 tiene la respuesta exacta para eso, sin necesidad de explicaciones incómodas ni de desactivar todo el sistema.

3. Apple Maps contra Google Maps — y esta vez Apple llega con todo

Apple Maps recibe dos mejoras que la ponen a jugar en las grandes ligas. La primera es una actualización a Flyover, la función de vistas 3D de ciudades y monumentos, que ahora llega con visuales mucho más detallados y una navegación más fluida. Las ciudades se ven más reales que nunca, y explorar un destino antes de visitarlo se convierte en una experiencia casi cinematográfica.

La segunda novedad se llama “Local Lists”, una función que permite descubrir y guardar recomendaciones de restaurantes, atracciones y lugares de interés directamente dentro de Maps mostrando lo que está en tendencia. Es claramente un movimiento estratégico de Apple para competirle de frente a Google Maps, Instagram y TikTok como fuentes de descubrimiento local. Si Apple logra que los usuarios confíen en Maps para encontrar su próximo restaurante favorito, habrá ganado una batalla enorme.

4. Apple Music con traducción de letras en 7 idiomas nuevos

Los amantes de la música tienen razones para celebrar. Lyrics Translation ahora soporta siete combinaciones de idiomas adicionales, incluyendo traducciones al inglés de canciones en francés, alemán, italiano, coreano, español y japonés. Si alguna vez escuchaste un tema en otro idioma y quisiste entender qué está diciendo el artista, iOS 27 lo resuelve sin salir de la app.

La función que va a hacer ruido es “Lyrics Pronunciation”, que muestra las letras transcritas fonéticamente para que puedas cantar canciones en idiomas que no dominas. Cinco nuevas combinaciones de idiomas se suman a esta herramienta, y ya se puede imaginar el uso que le van a dar los fans de K-pop o de la música en japonés. AutoMix también se potencia con transiciones más inmersivas y llega a Apple TV y HomePod.

5. Mejoras de rendimiento que sientes desde el primer día

No todo lo nuevo tiene que ser una función vistosa. A veces, lo que más se agradece es que todo funcione más rápido. iOS 27 promete que las aplicaciones se abren hasta un 30% más rápido, que las fotos nuevas aparecen en la biblioteca hasta un 70% más rápido después de capturarlas, y que las transferencias por AirDrop son hasta un 80% más veloces.

Eso en la práctica significa menos tiempos de espera, menos fricciones y un iPhone que se siente como nuevo sin tener que comprarte uno. A estas mejoras se suma un sistema de búsqueda reconstruido desde cero que alimenta Spotlight, Fotos y Mail con un nuevo índice que entiende mejor qué tienes en el dispositivo y dónde encontrarlo. La fluidez de iOS 27 no es solo marketing, es algo que vas a sentir en cada tap.

iOS 27 está disponible para desarrolladores en este momento a través del Apple Developer Program, y la beta pública llega el próximo mes. El lanzamiento oficial se espera para septiembre, así que ya tienes tiempo para ir afilando las expectativas.

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